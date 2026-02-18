Skyrim na Nintendo Switch 2 staje się lepszy. W końcu 60 FPS i koniec z opóźnieniami?

Choć grudniowy debiut Skyrim Anniversary Edition na Switchu 2 zachwycał oprawą (wykorzystującą DLSS do upscalingu do 4K), gracze szybko zaczęli skarżyć się na potężny input lag – opóźnienie reakcji na przyciski sięgało niemal 300 ms, co czyniło walkę frustrującą. Bethesda wypuściła właśnie aktualizację 1.2, która ma raz na zawsze rozwiązać te problemy.
The Elder Scrolls V: Skyrim – dwa tryby działania: Grafika vs. Płynność
Największą nowością jest dodanie opcji wyboru priorytetu w ustawieniach wyświetlania:
Tryb Performance (60 Hz): To najbardziej wyczekiwana funkcja. Pozwala ona na rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę, co drastycznie redukuje opóźnienia i poprawia płynność (choć kosztem zasięgu rysowania roślinności i nieco niższej rozdzielczości).
Tryb Visuals (30 Hz): Dla osób ceniących oprawę nad szybkość. Gra zostaje zablokowana na stabilnych 30 klatkach, co eliminuje „pływanie” obrazu, a w zamian oferuje ostrzejsze cienie i maksymalną szczegółowość godną wersji na PS5.
Poza klatkażem, patch 1.2 naprawia dziesiątki mniejszych i większych błędów:
Optymalizacja: Wyeliminowano spadki FPS w problematycznych lokacjach, takich jak Kynesgrove czy Secunda’s Kiss.
Stabilność: Naprawiono błędy powodujące zawieszanie się gry przy szybkim wczytywaniu zapisu oraz specyficzny crash przy czytaniu 4. tomu książki The Crimson Dirks w niemieckiej wersji językowej.
Interfejs i sterowanie: Naprawiono problemy z nowym trybem myszki dla Joy-Conów 2 oraz błędy graficzne związane z dziwnie niebieskimi osikami w oddali.
