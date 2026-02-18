Skyrim na Nintendo Switch 2 staje się lepszy. W końcu 60 FPS i koniec z opóźnieniami?

Choć grudniowy debiut Skyrim Anniversary Edition na Switchu 2 zachwycał oprawą (wykorzystującą DLSS do upscalingu do 4K), gracze szybko zaczęli skarżyć się na potężny input lag – opóźnienie reakcji na przyciski sięgało niemal 300 ms, co czyniło walkę frustrującą. Bethesda wypuściła właśnie aktualizację 1.2, która ma raz na zawsze rozwiązać te problemy.

To nie koniec dobrych wieści od Bethesdy. Potwierdzono, że już 24 lutego na Nintendo Switch 2 zadebiutuje Fallout 4: Anniversary Edition. Będzie to kompletne wydanie zawierające wszystkie 6 dodatków (w tym Far Harbor i Nuka-World) oraz ponad 150 modyfikacji z Creation Club. Cyfrowa premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, natomiast kolekcjonerzy fizycznych pudełek będą musieli poczekać do kwietnia (wydanie typu „kod w pudełku”).