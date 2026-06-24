Podstawowa edycja GTA 6 jest wybrakowana? Rockstar i tak wie, że zapłacicie 100 dolarów za grę

Droższe Ultimate Edition zapewnia pełne doświadczenie z Grand Theft Auto 6.

Po miesiącach spekulacji Rockstar Games oraz Take-Two Interactive w końcu ujawnili cenę Grand Theft Auto 6. Wraz z tym ogłoszeniem poznaliśmy szczegóły droższego wydania Ultimate Edition oraz bonusów do zamówień przedpremierowych. Różnica między wersjami wynosi 20 dolarów, ale lista dodatków sprawia, że dla wielu fanów właśnie droższa wersja może okazać się najbardziej kuszącym i zarazem jedynym wyborem. Grand Theft Auto 6 – Ultimate Edition zapewnia sporo zawartości, która powinna znaleźć się w podstawowej wersji gry? Grand Theft Auto 6 od dawna zapowiada się na jedną z największych premier w historii branży. Po ogromnym sukcesie GTA 5, które zadebiutowało w 2013 roku, oczekiwania wobec kolejnej części są gigantyczne. Nic więc dziwnego, że cena gry była tematem licznych dyskusji jeszcze zanim Rockstar oficjalnie przedstawił szczegóły zamówień przedpremierowych.

Standardowe wydanie GTA 6 zapewni dostęp do samej gry. Osoby, które zdecydują się na zakup przed premierą, otrzymają dodatkowo pakiet Vintage Vice City Pack, przygotowany z myślą o fanach kultowego GTA Vice City. W jego skład mają wejść między innymi elementy kosmetyczne inspirowane starszą odsłoną serii. To miły bonus, ale prawdziwie rozbudowana zawartość została zarezerwowana dla edycji Ultimate. Najdroższe wydanie GTA 6 zaoferuje pakiet dodatków powiązanych z historią Jasona i Lucii. Rockstar przygotował między innymi ekskluzywne pojazdy, bronie, skórki do uzbrojenia, stroje, style, elementy kryjówek, zestawy modyfikacji samochodów oraz dodatkowe pakiety zawartości. Sporo emocji mogą wzbudzić także specjalne lokacje dostępne wyłącznie dla posiadaczy edycji Ultimate. Mowa o pięciu sklepach i punktach usługowych, wśród których znajdą się salon tatuażu, warsztat modyfikacji aut, salon fryzjerski oraz sklep odzieżowy. Jeżeli ich funkcje rzeczywiście pozostaną zablokowane dla nabywców standardowego wydania, droższa wersja może dawać zauważalnie większe możliwości personalizacji postaci i pojazdów.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak dodatki się nie kończą. Edycja Ultimate ma zawierać również ekskluzywne misje poboczne. Wśród nich pojawi się gangsterska kryjówka z cennym łupem oraz specjalna aktywność związana z klasycznymi samochodami. Gracze będą mogli odnajdywać i odnawiać porzucone auta, co brzmi jak atrakcja skierowana do fanów motoryzacyjnej strony Grand Theft Auto. Tego typu system może szczególnie zainteresować osoby, które w grach uwielbiają kolekcjonowanie rzadkich pojazdów i przywracanie ich do świetności. Jak zauważył serwis Insider Gaming cena 99,99 dolarów za edycję Ultimate z pewnością nie jest niska, ale prawdopodobnie wielu graczy i tak wybierze tę edycję, aby mieć pełne doświadczenie z grą już od samej premiery. Tym samym Rockstar Games i Take-Two Interactive mogą liczyć na dodatkowy zarobek, jednocześnie wciąż oferując tańszą, a przy tym nieco mniej bogatą w treść edycję. Rozczarowaniem dla kolekcjonerów może być również fakt, że fizyczne wydania GTA 6 zawierają jedynie kod do pobrania gry, a nie płytę. To spora zmiana względem czasów GTA 5. W 2013 roku specjalne wydania gry potrafiły oferować namacalne dodatki, takie jak metalowe pudełko czy papierowa mapa. Przy GTA 6 Rockstar stawia przede wszystkim na zawartość cyfrową. Dla jednych będzie to naturalny kierunek współczesnego rynku, dla innych kolejny sygnał, że kolekcjonerski charakter pudełkowych premier powoli odchodzi w przeszłość. GTA 6 zmierza na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Premiera gry została zaplanowana na 19 listopada 2026 roku, a zamówienia przedpremierowe wystartują już 25 czerwca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.