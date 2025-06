Pod tym względem GTA 6 ma bardziej przypominać Red Dead Redemption 2 niż GTA 5. Nowy wyciek ujawnia szczegóły rozgrywki i skalę świata gry

Według przecieku, świat GTA 6 będzie zawierał ponad 700 interaktywnych sklepów, a także w pełni funkcjonalne centrum handlowe, wieżowce z działającymi windami oraz lokacje przeznaczone do rabowania, takie jak firmy czy domy. Skala świata sugeruje ogromne możliwości eksploracji i znaczący krok naprzód w porównaniu do poprzednich odsłon serii.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat Grand Theft Auto 6, obecnie jednej z najbardziej wyczekiwanych gier. Najnowszy wyciek zdradza szereg szczegółów dotyczących rozgrywki, struktury fabularnej oraz imponującej skali otwartego świata gry. Choć Rockstar oficjalnie pokazał już dwa zwiastuny GTA 6 , dotąd nie zaprezentowano surowej rozgrywki. Nowe doniesienia – opublikowane na Discordzie przez użytkownika GameRoll i zebrane na Reddicie przez curiousnaija – rzucają światło na to, czego można spodziewać się po grze.

GameRoll, który wcześniej prawidłowo ujawnił imiona głównych bohaterów – Jasona i Lucii – podaje także nowe informacje o mechanice rozgrywki. System broni ma przypominać ten znany z Red Dead Redemption 2. Zamiast klasycznego koła z pełnym arsenałem (jak w GTA 5), gracze będą mogli nosić przy sobie tylko ograniczoną liczbę uzbrojenia – na przykład jedną broń krótką, jedną długą i kilka narzędzi do walki wręcz lub materiałów wybuchowych. Reszta ekwipunku ma być przechowywana w bagażniku samochodu, co przypomina mechanikę siodła z Red Dead Redemption 2, gdzie broń przenoszono na koniu. Taki system ma zwiększyć realizm i zmusić graczy do lepszego planowania każdej akcji.