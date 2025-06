Zgadnijcie jaki fragment zwiastuna GTA 6 jest najczęściej odtwarzany... Tak, dotyczy kobiecych wdzięków

Fani Grand Theft Auto nie mają łatwego życia, bowiem Rockstar Games raczy ich nowościami bardzo oszczędnie. Po pierwszym zwiastunie GTA 6 trzeba było czekać ponad rok na kolejny materiał, więc nic dziwnego, że jego premiera była ogromnym wydarzeniem. Oznacza to również, że gracze oglądają nowy zwiastun w kółko, analizując każdy kadr, próbując zrozumieć fabułę i tworząc teorie na temat nowych bohaterów: Jasona i Lucii. Niektórzy fani przyglądają się tej dwójce, aż nadto dokładnie…

Gracze kochają podziwiać wdzięki głównej bohaterki GTA 6

Jak się okazuje, najczęściej przewijanym i ponownie odtwarzanym fragmentem drugiego zwiastuna GTA 6 jest scena, w której Jason i Lucia zbliżają się do siebie w bardzo jednoznaczny sposób. Dzięki funkcji YouTube pokazującej, które momenty filmu są najczęściej oglądane, wiemy, że widzowie najczęściej cofają do 1:13 minuty filmu. To właśnie wtedy widać wyraźnie tylną część ciała Lucii i przy okazji nie da się ukryć, że animacje towarzyszące temu widokowi są bardzo realistycznie. Można śmiało założyć, że to właśnie ten widok przyciąga tyle uwagi. Nie inaczej jest także z fragmentem pojawiającym się w 2:25 minucie zwiastuna, gdzie wskakująca na Jacksona bohaterka, również mimowolnie prezentuje swoją kształtną pupę w dość atrakcyjny dla fanów erotyki sposób.