Zwiastun GTA 6 z błędem. Gracze żartują: „anuluję przez to pre-order”

Chociaż scena trwa zaledwie sekundę, dla fanów analizujących zwiastun w spowolnionym tempie (0.25x) to wystarczyło, by zwrócić uwagę na niedoskonałość. Reakcje graczy nie pozostawiają złudzeń, że Rockstar ich zawiódł i nie pozostało nic innego, jak anulować zamówienia przedpremierowe. „To koniec, anuluję przez to preorder”, „Dosłownie niegrywalne” czy „Nie wierzę w to śmieciowe wykonanie” – to tylko kilka z żartobliwych wypowiedzi.