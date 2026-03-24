Po wielu latach zobaczymy wyczekiwane remastery od Bethesdy? Todd Howard zmienił zdanie

To, co przez lata wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Todd Howard, który dotąd uparcie bronił tezy, że klasyczne gry powinny pozostać w swojej oryginalnej formie, oficjalnie „zmiękł” w temacie remasterów. Wygląda na to, że spektakularny sukces odświeżonego Obliviona otworzył drzwi dla kolejnej legendy pustkowi.

Todd Howard przekonuje się do remasterów – Fallout 3 „Elite Edition” coraz bliżej?

Szef Bethesda Game Studios przyznał w najnowszym wywiadzie, że choć długo mówił „nie”, to ostatecznie zmienił zdanie na temat odświeżania starych hitów. Chwali przy tym zespół Xbox za wsteczną kompatybilność, ale jednocześnie daje zielone światło dla pełnoprawnych remasterów, takich jak nadchodzący Fallout 3. Todd Howard zdradził, że przez lata jego priorytetem było jedynie to, by stare gry w ogóle dało się uruchomić na nowym sprzęcie.