Po wielu latach zobaczymy wyczekiwane remastery od Bethesdy? Todd Howard zmienił zdanie

Reżyser “zmiękł” w kwestii odświeżeń starych tytułów.
To, co przez lata wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Todd Howard, który dotąd uparcie bronił tezy, że klasyczne gry powinny pozostać w swojej oryginalnej formie, oficjalnie „zmiękł” w temacie remasterów. Wygląda na to, że spektakularny sukces odświeżonego Obliviona otworzył drzwi dla kolejnej legendy pustkowi.
Todd Howard przekonuje się do remasterów – Fallout 3 „Elite Edition” coraz bliżej?
Szef Bethesda Game Studios przyznał w najnowszym wywiadzie, że choć długo mówił „nie”, to ostatecznie zmienił zdanie na temat odświeżania starych hitów. Chwali przy tym zespół Xbox za wsteczną kompatybilność, ale jednocześnie daje zielone światło dla pełnoprawnych remasterów, takich jak nadchodzący Fallout 3. Todd Howard zdradził, że przez lata jego priorytetem było jedynie to, by stare gry w ogóle dało się uruchomić na nowym sprzęcie.
„Przez długi czas byłem na nie. Uważałem, że gra jest dzieckiem swoich czasów, po prostu upewnijmy się, że działa” – wyznał Howard, chwaląc przy okazji Microsoft za to, że Morrowind czy Fallout 3 działają dziś na Xboxie w 4K. Jednak brak nowej głównej odsłony The Elder Scrolls od 2011 roku oraz niesłabnący głód fanów sprawiły, że deweloper „ogrzał się” w temacie remasterów. Sukces zeszłorocznego, niespodziewanego wydania The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered tylko utwierdził go w tym przekonaniu.
Teraz oczy wszystkich zwrócone są na Fallouta 3. Według doniesień Toma Warrena z The Verge, Bethesda celuje w poziom dopracowania znany właśnie z odświeżonego Obliviona. Co więcej, oliwy do ognia dolał wyciek z firmy McFarlane Toys, która planuje wypuszczenie figurki pancerza wspomaganego T-45B w barwach Nuka Coli, dedykowanej specjalnie wydaniu Fallout 3 Remastered: Elite Edition.