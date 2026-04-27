The Elder Scrolls 6 po 8 latach. Oto wszystko, co dziś wiadomo

11 czerwca 2018 roku. To właśnie wtedy Bethesda zatrząsnęła gamingowym światem, publikując teaser wyczekiwanej gry.

Teaser, który wydawał się zapowiedzi, iż premiera The Elder Scrolls 6 bliżej niż dalej. Nic bardziej mylnego. Co wiemy o The Elder Scrolls 6 po 8 latach? Niedługo minie 8 lat od momentu publikacji tego materiału, a nieco później 15 lat od czasu premiery The Elder Scrolls 5: Skyrim. W obu wypadkach to szmat czasu, ale w kontekście TES 6 nie zmieniło się nic. Poza teaserem nie otrzymaliśmy żadnego innego materiału, a informacje na temat wyczekiwanej produkcji są nam mocno skąpione. Dlatego też dziś wiemy bardzo mało, ale nie oznacza to, że nie wiemy nic. Co jakiś czas ktoś z Bethesdy lub Microsoftu w jakimś wywiadzie przemyci zdanie lub dwa, rzucające nieco więcej światła na grę, która będzie musiała zmierzyć się z legendą Skyrima, uważanego przez wielu za najlepszego RPG-a w historii.

Okazuje się jednak, że sama Bethesda zakładała, iż nowe The Elder Scrolls ukaże się później. Ujawniły to dokumenty sądowe z 2023 i procesu Federalnej Komisji Handlu przeciwko Microsoftowi. W tych znajdowała się informacja o spodziewanej premierze “w 2026 roku lub później”. Dziś wiemy już, że na zmieszczenie się w terminie 2026 są zerowe szanse, bo przecież Bethesda w ostatnim czasie skupiała się na rozwoju Starfielda i stworzeniu do niego dodatku Terran Armada. Dopiero teraz wydaje się, iż studio będzie mieć odpowiednie siły przerobowe, by z kopyta ruszyć z produkcją. Chociaż najwyraźniej rzeczy w tym zakresie działy się już wcześniej. Gdy w 2023 roku na rynek trafiał Starfield, Pete Hines, szef działu wydawniczego mówił o “wczesnej fazie rozwoju”. W tym samym czasie ówczesny dyrektor generalny Microsoft Gamins, Phil Spencer zapowiadał, iż od premiery The Elder Scrolls 6 dzieli nas “co najmniej 5 lat”. Z drugiej strony rok później sama Bethesda zaczęła testować wewnętrzne wersje gry, co zostało potwierdzone, Z kolei latem 2025 Jez Corden z Windows Central stwierdził nawet, że nadchodzący hit jest już “dość grywalny”. Mimo tego pod koniec ubiegłego roku Todd Howard apelował o cierpliwość fandomów. Trudno się dziwić, bo realistycznie patrząc na TES 6 poczekamy jeszcze co najmniej do 2028 roku.

Ten sam Howard uspokoił graczy – wsparcia dla modów nie zabraknie. Jednocześnie, jak podawał insider o nicku eXtas1s, w szóstej odsłonie serii znajdą się m.in. walka morska oraz podmorska eksploracja, budowanie twierdz i osad, powrót smoków, ulepszony rozwój postaci oraz nawet 12-13 dużych miast. Całość działać będzie na Creation Engine 3, czyli nowej wersji autorskiego silnika Bethesdy. To powrót do tej technologii po tym, jak firma stworzyła remaster The Elder Scrolls 4: Skyrim na Unreal Engine 5. Jednocześnie deweloperzy mają wdrożyć nowe rozwiązania w zakresie renderowania. Pozostaje też aspekt fabularny. Opowieść dziać się będzie oczywiście w Tamriel, aczkolwiek nie wiadomo, gdzie konkretnie. Na podstawie poszlak fani ustalili, że może to być północno-zachodnia część świata – Hammerfell lub High Rock. Dla obu tych regionów byłby to powrót do ponad 30 latach, czyli od czasu The Elder Scrolls 2: Daggerfall. Sama Bethesda obiecała powrót do klasycznej bethedowej formuły, którą znamy już z Obliviona i Skyrima. Jedna ogromna mapa, ogrom przeplatających się opowieści i eksploracja. To byłoby odejście od eksperymentalnego podejścia, które widzieliśmy w Fallout 76 i Starfieldzie. I tyle. Pomimo upływu 8 lat od pierwszego teasera twórcy nie są zbyt chętni, by opowiadać o grze. Sam Howard przyznał w pewnym momencie, że żałuje, iż The Elder Scrolls 6 zostało ogłoszone tak wcześnie. I trudno mu się dziwić, bo dziś tytuł ten jest potężnym wyrzutem sumienia Bethesdy, a każdy kolejny rok oczekiwania tylko potęguje i tak potężne, niemal niemożliwe do sprostania oczekiwania. Ale cóż, byle do 2028, prawda? PRAWDA?! Były „loremaster” Elder Scrolls wyjaśnia odejście z Bethesdy i wizję TES 6

