Skyrim to „w pewnym sensie kontynuacja” Fallouta 3? Todd Howard tłumaczy filozofię Bethesdy

Szef Bethesda Game Studios, Todd Howard, w najnowszym wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy na temat przyszłości studia oraz podejścia do swoich największych marek. Opowiedział również o tym, że dla zespołu granice między seriami są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać, a kolejne produkcje w pewnym sensie rozwijają dorobek poprzednich tytułów.
Todd Howard opowiedział, jak poprzednie gry Bethesdy wpływają na kolejne produkcje studia
Howard potwierdził, że zdecydowana większość zespołu pracuje obecnie nad The Elder Scrolls 6. To kolejna wielka produkcja studia po Starfield, który w najbliższym czasie doczeka się dużej aktualizacji oraz debiutu na PlayStation 5. Mimo że od zapowiedzi TES6 minęło już niemal osiem lat, gra wciąż pozostaje owiana tajemnicą. W rozmowie przyznał, że gra została zapowiedziana zdecydowanie za wcześnie.
W trakcie wywiadu twórca odniósł się do relacji między seriami Fallout, The Elder Scrolls i Starfield. Według niego każda kolejna gra Bethesdy korzysta z doświadczeń zdobytych przy poprzednich projektach, rozwijając technologie i pomysły.
Czujemy, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu z naszymi markami. Oczywiście nadal jesteśmy blisko Fallouta i również w tym przypadku mamy dobre odczucia. Wyzwanie polega na tym, że mamy trzy duże grupy odbiorców i w pewnym sensie trzy wielkie serie, ale jednocześnie to studio jest tą serią. Skyrim jest w pewnym sensie kontynuacją Fallouta 3. Fallout 4 jest z kolei naszym rozwinięciem Skyrim.
Howard podkreślił również, że choć gry studia łączy wspólne DNA, ich tworzenie wymaga zupełnie innego podejścia i nastroju:
To są bardzo różne klimaty i zupełnie inne doświadczenia podczas tworzenia.
Wypowiedzi Howarda sugerują, że kolejne projekty Bethesdy będą naturalną ewolucją dotychczasowych doświadczeń. Oznacza to, że The Elder Scrolls 6 będzie „rozwinięciem” Starfielda, zaś Fallout 5 będzie kontynuował rozwiązania technologiczne znane z TES 6.
