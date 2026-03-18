Skyrim to „w pewnym sensie kontynuacja” Fallouta 3? Todd Howard tłumaczy filozofię Bethesdy

Szef Bethesda Game Studios, Todd Howard, w najnowszym wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy na temat przyszłości studia oraz podejścia do swoich największych marek. Opowiedział również o tym, że dla zespołu granice między seriami są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać, a kolejne produkcje w pewnym sensie rozwijają dorobek poprzednich tytułów.

Todd Howard opowiedział, jak poprzednie gry Bethesdy wpływają na kolejne produkcje studia

Howard potwierdził, że zdecydowana większość zespołu pracuje obecnie nad The Elder Scrolls 6. To kolejna wielka produkcja studia po Starfield, który w najbliższym czasie doczeka się dużej aktualizacji oraz debiutu na PlayStation 5. Mimo że od zapowiedzi TES6 minęło już niemal osiem lat, gra wciąż pozostaje owiana tajemnicą. W rozmowie przyznał, że gra została zapowiedziana zdecydowanie za wcześnie.