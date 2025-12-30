Po tych słowach reboot Z Archiwum X stał się jeszcze bardziej realny. Padły konkretne obietnice

Ryan Coogler oficjalnie bierze się za reboot Z Archiwum X. Po sukcesie Grzeszników reżyser potwierdził, że kultowy serial sci-fi jest jego kolejnym projektem, a prace nad nim są bardziej zaawansowane, niż mogło się wydawać. Według najnowszych doniesień casting już trwa, a Danielle Deadwyler prowadzi rozmowy w sprawie zagrania jednej z dwóch głównych śledczyń nowej wersji serii – co zgadza się z naszymi wcześniejszymi doniesieniami.

Z Archiwum X – Ryan Coogler, autor Grzeszników, potwierdza pracę przy serialu

Szczegóły fabularne wciąż są owiane tajemnicą, jednak Coogler po raz pierwszy zdradził więcej konkretów w podcaście Happy Sad Confused. Twórca zapowiada, że reboot zachowa DNA oryginału. „Zamierzamy mieć zarówno potwory tygodnia, jak i nadrzędny spisek […] nie byłoby to Z Archiwum X, gdybyśmy nie zrobili obu” – podkreśla reżyser, dodając, że scenariusz jest już napisany, podkreślając, że właśnie tym zajmuje się obecnie, bo „Czarna Pantera 3 będzie później”.