Po tych słowach reboot Z Archiwum X stał się jeszcze bardziej realny. Padły konkretne obietnice

Jakub Piwoński
2025/12/30 08:30
0

Po sukcesie Grzeszników przyszedł czas na kolejne wyzwanie w karierze tego reżysera.

Ryan Coogler oficjalnie bierze się za reboot Z Archiwum X. Po sukcesie Grzeszników reżyser potwierdził, że kultowy serial sci-fi jest jego kolejnym projektem, a prace nad nim są bardziej zaawansowane, niż mogło się wydawać. Według najnowszych doniesień casting już trwa, a Danielle Deadwyler prowadzi rozmowy w sprawie zagrania jednej z dwóch głównych śledczyń nowej wersji serii – co zgadza się z naszymi wcześniejszymi doniesieniami.

Z Archiwum X
Z Archiwum X

Z Archiwum X – Ryan Coogler, autor Grzeszników, potwierdza pracę przy serialu

Szczegóły fabularne wciąż są owiane tajemnicą, jednak Coogler po raz pierwszy zdradził więcej konkretów w podcaście Happy Sad Confused. Twórca zapowiada, że reboot zachowa DNA oryginału. „Zamierzamy mieć zarówno potwory tygodnia, jak i nadrzędny spisek […] nie byłoby to Z Archiwum X, gdybyśmy nie zrobili obu” – podkreśla reżyser, dodając, że scenariusz jest już napisany, podkreślając, że właśnie tym zajmuje się obecnie, bo „Czarna Pantera 3 będzie później”.

Coogler nazwał serial „produkcją, która dała nam Vince’a Gilligana”, ujawniając, że rozmawiał z twórcą Breaking Bad o pracy w telewizji. „Miałem okazję z nim porozmawiać i dostać kilka rad, a podsumowując – jestem podekscytowany, stary”. Nie zabrakło też pytania o powrót kultowych bohaterów. Na temat udziału Davida Duchovnego i Gillian Anderson Coogler pozostaje jednak ostrożny.Jestem wielkim fanem Gillian, jestem wielkim fanem Davida. To wszystko, co mogę powiedzieć”. Niewykluczone, że propozycja powrotu padła i jest rozważana, ale jest trzymana w ścisłej tajemnicy.

Projekt przez lata wydawał się grzęznąć w produkcyjnym piekle – ostatnia większa aktualizacja pochodziła z 2021 roku, gdy Proximity Media podpisało umowę z Disneyem. Teraz wszystko wskazuje na to, że zdjęcia ruszą w przyszłym roku. Tymczasem kolejny wielki projekt Cooglera wspomniany w wywiadzie, czyli Czarna Pantera 3, z Denzlem Washingtonem w roli drugoplanowej, planowana jest na wiosnę 2028 roku. Spekuluje się, że tegoroczny hit twórcy, Grzesznicy, może powalczyć o filmowe nagrody.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/29/ryan-coogler-promises-x-files-reboot-will-honor-the-originals-structure-monsters-of-the-week-and-conspiracies

Tagi:

Popkultura
Disney
science fiction
Z Archiwum X
Ryan Coogler
serial science-fiction
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




