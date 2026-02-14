Obcy powraca w nowej serii. Premiera już w kwietniu

Już wkrótce pojawi się nowa historia ze słynnym ksenomorfem.
Uniwersum Obcego ponownie się rozrasta i wkracza w nowy, wyjątkowo mroczny rozdział. Marvel Comics zapowiedziało zupełnie nową komiksową serię, która zadebiutuje wiosną 2026 roku i ma rozpocząć jedną z najbardziej ponurych oraz epickich er w historii marki. Historia przeniesie czytelników do świata, w którym ludzkość przegrała wojnę z ksenomorfami i walczy już tylko o resztki przetrwania.
Alien: King Killer – w kwietniu zadebiutuje nowa seria komiksowa
Nowa miniseria zatytułowana Alien: King Killer wystartuje 1 kwietnia 2026 roku. Za scenariusz odpowiada Saladin Ahmed znany z Wolverine’a, natomiast rysunki przygotowuje Carlos Nieto, ilustrator Ultimate Black Panther. Komiks ma składać się z pięciu zeszytów i przedstawi brutalną wizję rzeczywistości opanowanej przez ksenomorfy, gdzie niedobitki ludzkości chronią się pod opieką tajemniczego rodzeństwa określanego jako Trzej Królowie.
Akcja serii rozgrywa się na planecie całkowicie zdominowanej przez obcych, a fabuła sugeruje, że wspomniani władcy skrywają sekrety groźniejsze niż potwory czające się poza murami ich twierdzy. Oficjalny opis zapowiada także istnienie czwartego rodzeństwa, które pragnie zemsty. To rodzi pytania o prawdziwe źródło upadku ludzkości oraz o to, czy największe zagrożenie rzeczywiście pochodzi od ksenomorfów.
Wydawnictwo określa nadchodzącą serię jako początek jednej z najbardziej epickich i najmroczniejszych er w historii uniwersum Obcego. Wizja świata po przegranej wojnie z ksenomorfami ma uczynić z Alien: King Killer jedną z najbardziej beznadziejnych i brutalnych odsłon całej sagi.
Marvel pokazał jedynie główną okładkę pierwszego zeszytu autorstwa Davida Yardina, przedstawiającą samotnego człowieka tonącego w morzu ksenomorfów. Wydawca zapowiada jednak specjalną zapowiedź serii, która pojawi się 2 maja podczas Comics Giveaway Day. W publikacji znajdzie się wstępna historia przygotowana przez Ahmeda oraz rysownika Emilio Laiso.
Pierwszy zeszyt Alien: King Killer trafi do sprzedaży 1 kwietnia bieżącego roku.
