Obcy powraca w nowej serii. Premiera już w kwietniu

Uniwersum Obcego ponownie się rozrasta i wkracza w nowy, wyjątkowo mroczny rozdział. Marvel Comics zapowiedziało zupełnie nową komiksową serię, która zadebiutuje wiosną 2026 roku i ma rozpocząć jedną z najbardziej ponurych oraz epickich er w historii marki. Historia przeniesie czytelników do świata, w którym ludzkość przegrała wojnę z ksenomorfami i walczy już tylko o resztki przetrwania.

Alien: King Killer – w kwietniu zadebiutuje nowa seria komiksowa

Nowa miniseria zatytułowana Alien: King Killer wystartuje 1 kwietnia 2026 roku. Za scenariusz odpowiada Saladin Ahmed znany z Wolverine’a, natomiast rysunki przygotowuje Carlos Nieto, ilustrator Ultimate Black Panther. Komiks ma składać się z pięciu zeszytów i przedstawi brutalną wizję rzeczywistości opanowanej przez ksenomorfy, gdzie niedobitki ludzkości chronią się pod opieką tajemniczego rodzeństwa określanego jako Trzej Królowie.