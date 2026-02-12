Po 30 latach Star Trek w końcu wprowadza nowego, niebezpiecznego przeciwnika

Po ponad 30 latach od debiutu Borgów w Star Trek: Następne pokolenie, uniwersum Star Treka zyskało nowego, potencjalnie równie niebezpiecznego przeciwnika. Wszystko za sprawą najnowszego, trwającego właśnie serialu – Star Trek: Starfleet Academy, który można oglądać na SkyShowtime.

Nowy przeciwnik w Star Trek to złowroga rasa

Przypomnijmy, że cybernetyczni Borgowie byli symbolem zimnej dominacji nad organicznymi rasami i pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów w historii franczyzy. Teraz do kanonu wprowadzono nową rasę – Furies, pochodzącą, podobnie jak Borgowie, z Delta Kwadrantu. Ich obecność w najnowszym odcinku Starfleet Academy czyni już niebezpieczny Delta Kwadrant jeszcze bardziej przerażającym, a ich potencjał jako zagrożenia jest znaczący i nieprzewidywalny.