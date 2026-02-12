Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 30 latach Star Trek w końcu wprowadza nowego, niebezpiecznego przeciwnika

Jakub Piwoński
2026/02/12 13:30
Czy to godni następcy Borgów? Fani muszą ocenić to sami.

Po ponad 30 latach od debiutu Borgów w Star Trek: Następne pokolenie, uniwersum Star Treka zyskało nowego, potencjalnie równie niebezpiecznego przeciwnika. Wszystko za sprawą najnowszego, trwającego właśnie serialu – Star Trek: Starfleet Academy, który można oglądać na SkyShowtime.

Star Trek: Starfleet Academy
Star Trek: Starfleet Academy

Nowy przeciwnik w Star Trek to złowroga rasa

Przypomnijmy, że cybernetyczni Borgowie byli symbolem zimnej dominacji nad organicznymi rasami i pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów w historii franczyzy. Teraz do kanonu wprowadzono nową rasę – Furies, pochodzącą, podobnie jak Borgowie, z Delta Kwadrantu. Ich obecność w najnowszym odcinku Starfleet Academy czyni już niebezpieczny Delta Kwadrant jeszcze bardziej przerażającym, a ich potencjał jako zagrożenia jest znaczący i nieprzewidywalny.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Furies nie są całkowicie nowi dla fanów – pojawili się w książkowej serii Star Trek: Invasion! z 1996 roku, obejmującej wszystkie cztery główne serie tamtego okresu. W powieściach ukazani byli jako starożytna rasa z niemałym wpływem na mitologię. Potrafili wpływać na umysły ofiar, paraliżować je strachem i szybko neutralizowali zagrożenia, co w przypadku Enterprise udowodniło, jak groźni mogą być. Furies wierzyli, że są prawowitymi władcami Alfa Kwadrantu, po starożytnej wojnie z rasą „Nieczystych”, i tworzyli uniwersalnie budzącą grozę koalicję 666 gatunków.

W Starfleet Academy ich pochodzenie zostało zmodyfikowane: są humanoidalnymi hybrydami, częściowo powiązanymi z lynarami – nietoperzopodobnymi istotami z TNG. Są też kanibalami, napędzanymi nienawiścią i chaotyczną agresją. Ich przywódcą jest N’Duwo Skra, maskowany gigant, który posługuje się zaawansowaną technologią i brutalną taktyką: biorą zakładników, natychmiast mordują wybraną ofiarę jako ostrzeżenie, a następnie często zabijają wszystkich. Choć w odcinku szóstym Furies zostają pokonani dzięki wrażliwości na dźwięk, ich wprowadzenie do kanonu daje nadzieję, że jeśli wrócą, mogą stać się kolejnym zagrożeniem w uniwersum Star Treka.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/star-trek-starfleet-academy-furies-borg-replacement-explained/

Tagi:

Popkultura
science fiction
popkultura
Star Trek
Paramount
uniwersum
serial SF
serial science-fiction
Star Trek: Starfleet Academy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 14:38

Furies hahahahahaha, dobrze, że nie furries :D




