Zaloguj się lub Zarejestruj

Miesiąc temu w kinach, a już za chwilę na Disney+. Kolejna duża premiera na platformie

Radosław Krajewski
2026/02/12 09:40
0
0

Film za chwilę trafi do biblioteki Disney+.

Dopiero co na Disney+ zadebiutował nowy kinowy hit science fiction z ubiegłego roku, czyli Predator: Strefa zagrożenia, a już na przyszły tydzień zapowiedziano kolejną nowość prosto z kina. Wytwórnia potwierdziła, że Rodzina do wynajęcia, która miało w Polsce swoją premierę 16 stycznia, pojawi się na Disney+ już 18 lutego.

Rodzina do wynajęcia
Rodzina do wynajęcia

Rodzina do wynajęcia – data premiery na Disney+

Film zadebiutował podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, a jego kinowa premiera odbyła się jesienią ubiegłego roku. Produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, uzyskując 87% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy chwalili przede wszystkim szczerość historii oraz poruszającą rolę Brendana Frasera, który wciela się w Phillipa Vanderploega, amerykańskiego aktora mieszkającego w Japonii i próbującego odnaleźć sens życia po latach zawodowych niepowodzeń.

Bohater otrzymuje nietypową propozycję pracy w firmie oferującej wynajem „rodzin zastępczych”. Z czasem zaczyna odgrywać role męża, ojca i przyjaciela dla zupełnie obcych ludzi, a granica między fikcją a prawdziwymi emocjami zaczyna się zacierać.

GramTV przedstawia:

Obok Frasera w filmie występują między innymi: Mari Yamamoto jako Aiko, współpracowniczka i powierniczka głównego bohatera, a także Takehiro Hira, Akira Emoto oraz Shannon Mahina Gorman, która dzięki swojej roli zdobyła nominację do Critics Choice Award. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Hikari, twórczyni znana z produkcji 37 Seconds oraz serialu Awantura dla Netflixa.

Źródło:https://collider.com/brendan-fraser-rental-family-streaming-release-date-hulu/

Tagi:

Popkultura
data premiery
Disney
streaming
Brendan Fraser
Disney+
HIKARI
Rental Family
Rodzina do wynajęcia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112