Miesiąc temu w kinach, a już za chwilę na Disney+. Kolejna duża premiera na platformie

Dopiero co na Disney+ zadebiutował nowy kinowy hit science fiction z ubiegłego roku, czyli Predator: Strefa zagrożenia, a już na przyszły tydzień zapowiedziano kolejną nowość prosto z kina. Wytwórnia potwierdziła, że Rodzina do wynajęcia, która miało w Polsce swoją premierę 16 stycznia, pojawi się na Disney+ już 18 lutego.

Rodzina do wynajęcia – data premiery na Disney+

Film zadebiutował podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, a jego kinowa premiera odbyła się jesienią ubiegłego roku. Produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, uzyskując 87% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy chwalili przede wszystkim szczerość historii oraz poruszającą rolę Brendana Frasera, który wciela się w Phillipa Vanderploega, amerykańskiego aktora mieszkającego w Japonii i próbującego odnaleźć sens życia po latach zawodowych niepowodzeń.