Po sześciu latach prac Mass Effect Evolution dostępne dla graczy. Wielka modyfikacja gry Fallout 4 gotowa. Jest zwiastun

Fani Mass Effect i Fallouta 4, przygotujcie się na niespodziankę. Po sześciu latach prac, modder Tamlers wypuścił mod Mass Effect Evolution do gry Fallout 4.

W porównaniu do oryginalnej gry Mass Effect , Evolution oferuje inną oś czasu, fabułę i rozgrywkę. W tej chwili bazuje na oryginalnej fabule Fallouta 4 , z kilkoma nowymi zadaniami i opcjami, ale autor modyfikacja zapowiedział, że w kolejnych wersjach pojawią się nowe wątki rozwijające historię.

Instalacja Mass Effect Evolution przeprowadza totalną konwersję gry . Do produkcji Bethesdy wprowadza broń, zbroje, statki, przedmioty i postacie z Mass Effect. Mało tego – pojawia się także nowy wątek fabularny.

Mimo, że Mass Effect Evolution nie jest jeszcze ukończony w 100%, to jest on już blisko finalnej wersji i dlatego jego autor zdecydował się już go udostępnić. Minęło sześć lat od rozpoczęcia prac i trzeba przyznać, że Tamlers odwalił w pojedynkę kawał solidnej roboty, a jego dzieło robi wrażenie.