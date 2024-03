Mass Effect 5 tworzony przez deweloperów oryginalnej trylogii. Fani mogą być spokojni o grę?

To bardzo dobra wiadomość dla fanów Mass Effecta, którzy po Andromedzie z pewnością chcieliby powrotu serii do jakości znanej z oryginalnej trylogii. Już pierwsze materiały potwierdzały, że grze będzie bliżej do historii Sheparda, niż właśnie czwartej odsłonie serii. Gracze muszą więc liczyć, że twórcy trylogii ponownie staną na wysokości zadania i Mass Effect 5 będzie grą, na którą wszyscy czekają.

Wczytywanie ramki mediów.