Po Oblivionie przyjdzie czas na remaster Fallouta 3? To ma być tylko kwestia czasu

Nachodzi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, czyli odświeżona wersja kultowego RPG-a Bethesdy z 2006 roku. Wczoraj do sieci wyciekły pierwsze screeny z gry, w tym porównanie z oryginałem. Według ostatnich doniesień gra ma zadebiutować w przyszły weekend, a konkretniej 21 kwietnia, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, więc warto traktować tę informację jako plotkę. Jednak Oblivion może nie być jedynym remasterem szykowanym przez Bethesdę.

Fallout 3 Remastered powstaje, ale na premierę trochę poczekamy

Jeszcze we wrześniu 2023 roku do sieci trafiły oficjalne dokumenty ujawnione w sprawie sądowej między Microsoftem a Federalną Komisją Handlu. Właśnie wtedy informowano, że z dokumentów wynika, iż firma szykuje remastery zarówno Obliviona, jak i Fallouta 3. Najwyraźniej te plany się nie zmieniły i insider NateTheHate 2 twierdzi, że odświeżona wersja trzeciej części Fallouta znajduje się następna w kolejce do wydania po Oblivionie.