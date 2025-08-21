Nadciąga polski survival w świecie wikingów. Vikings Dynasty na Gamescom 2025

Polskie studio Digital Daredevils prezentuje Vikings Dynasty.
Toplitz Productions oraz polskie studio Digital Daredevils zaprezentowały pierwszy zwiastun rozgrywki Vikings Dynasty. Materiał, ukazany podczas Gamescomu na wydarzeniu Show Your Next Game oferuje wgląd w surowy świat Wikingów.
Vikings Dynasty – polski survival z wikingami zmierza na rynek
Vikings Dynasty to symulator z elementami RPG, gdzie gracz rozpoczyna jako rozbitek na archipelagu Steineyjar, dążąc do zostania jarlem. Zwiastun przedstawia kluczowe mechaniki: przetrwanie, polowanie, walkę, eksplorację oraz budowanie osady.
Ledwo uchodząc z życiem po zatonięciu statku podczas burzy, trafiasz na niezamieszkałe tereny. Przetrwaj za wszelką cenę w ciągle zmieniającym się środowisku, odkrywaj otwarty świat i walcz o życie, polegając wyłącznie na swoich umiejętnościach i zasobach naturalnych. Zbuduj pierwsze schronienie, a z czasem przekształć je w tętniącą życiem osadę. Doświadcz prawdziwego życia społecznego wikingów, zyskaj zaufanie i ostatecznie, władzę. – brzmi opis gry na Steamie.
W kolejnych tygodniach i miesiącach planowane są dodatkowe filmy z rozgrywką oraz więcej szczegółów na kanałach Toplitz Productions w mediach społecznościowych i na YouTube. Vikings Dynasty ma już swoją oficjalną stronę na platformie Steam, a zainteresowani mogą dodać tytuł do listy życzeń.
Planowana premiera Vikings Dynasty to 2026 rok. Nie poznaliśmy jednak dokładnej daty debiutu produkcji.
