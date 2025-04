The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wycieka. Pierwsze screeny pokazują porównanie z oryginałem

Nie remake, ale remaster czwartej odsłony popularnej serii Bethesdy zbliża się do swojej wielkiej premiery.

The Elder Scrolls IV: Oblivion nie doczeka się pełnego remake’u, ale zremasterowanej wersji. Tak wynika z najnowszego wycieku, który trafił do sieci. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze screeny z odświeżonej gry Bethesdy, w tym porównania między nową wersją a oryginalną z 2006 roku. Ujęcia z gry pojawiły się przedwcześnie na stronie firmy Virtuos. To potwierdza doniesienia, że gra może zadebiutować na rynku w każdej chwili.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – wyciekły pierwsze screeny z gry

Do sieci trafiła grafika koncepcyjna, która jednoznacznie ujawnia, że otrzymamy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, a nie jak wcześniej podawano remake. Dodatkowo możemy zobaczyć, jak gra prezentuje się na dwóch screenach oraz jednym zdjęciu, które zestawia ze sobą dwie lokacje z remastera oraz oryginalnego Obliviona. Niestety zabrakło jakichkolwiek szczegółów nadchodzącego wydania.