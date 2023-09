Wyciekła lista nowych gier Bethesdy. Fallout 3 i Oblivion otrzymają remastery

Oficjalne dokumenty ujawnione ze sprawy sądowej między Microsoftem i Federalną Komisją Handlu zdradzają nie tylko szykowaną nową wersję Xboxa Series X/S, ale także nadchodzące gry od Bethesdy na najbliższe lata. Wiele z właśnie ujawnionych tytułów nie zostało jeszcze zapowiedzianych i mogą stanowić miłą niespodziankę dla graczy. Wygląda na to, że deweloperzy należący do Bethesdy będą mieli sporo pracy i szykują kilka gier, w tym remastery swoich wielkich hitów, a także kolejne odsłony serii Dishonored i Ghostwire: Tokyo.

Bethesda – lista nadchodzących gier studia

Z ujawnionych dokumentów dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku Bethesda może wydać grę o Indianie Jonesie, kolejny dodatek do The Elder Scrolls Online, pierwsze rozszerzenie do Starfielda, a także The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster. Nie będzie to jednak jedyny odświeżony hit Bethesdy, gdyż studio planuje również remaster Fallout 3 na kolejne lata.