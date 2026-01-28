Po nieudanej premierze Highguard twórcy usuwają powiązania z Apex i Titanfall

Highguard oficjalnie zadebiutował na rynku, jednak trudno uznać premierę gry za udaną. Początkowo produkcja zanotowała bardzo solidny start, przyciągając na Steamie niemal sto tysięcy graczy jednocześnie. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Lawina negatywnych recenzji oraz liczne problemy techniczne sprawiły, że aktywność użytkowników gwałtownie spadła, a liczba graczy zmniejszyła się.
Highguard mógł przyciągnąć fanów Apex i Titanfall. Teraz te nazwy zniknęły
Sam fakt tak wysokiego zainteresowania w dniu premiery był dla wielu obserwatorów zaskoczeniem, zwłaszcza że kampania promocyjna była wyjątkowo skromna. Jednym z niewielu elementów marketingowych był udział Geoffa Keighleya, a magnesem dla odbiorców mogły okazać się informacje o osobach stojących za projektem. Highguard był reklamowany jako gra tworzona przez deweloperów związanych wcześniej z Apex Legends oraz Titanfall, co twórcy otwarcie podkreślali w opisie na Steamie jeszcze przed debiutem.
Po premierze nastąpiła jednak nieoczekiwana zmiana. Jak zauważył serwis Kotaku, opis gry na platformie Valve został zmodyfikowany, a wszelkie wzmianki o Apex Legends i Titanfall całkowicie z niego zniknęły. Wcześniej Steam jasno informował, że Highguard pochodzi od twórców tych popularnych strzelanek, natomiast obecnie opis skupia się wyłącznie na samej rozgrywce, przedstawiając tytuł jako sieciową strzelankę PvP.
Highguard to raid shooter PVP, w którym gracze będą jeździć, walczyć i raidować jako Wardeni, tajemniczy rewolwerowcy posłani, by uzyskać kontrolę nad mitycznym kontynentem.
Zbierz drużynę, zabezpiecz swoją bazę, a potem ruszaj na rajd przez bezkresne, niezbadane ziemie, by grabić, zbierać zasoby i ulepszać swój arsenał, stawiając czoła rywalizującej z Tobą ekipie Wardenów, która chce zdobyć Twoje terytorium. Staczaj pojedynki w otwartym polu o posiadanie legendarnego Shieldbreakera; walcz, by zanieść miecz do bazy przeciwnika i zniszczyć jego tarcze, a następnie najedź jego bazę zanim on zdoła zniszczyć Twoją. – brzmi obecnie opis gry.
GramTV przedstawia:
Zmiana została udokumentowana w serwisie SteamDB, co potwierdza, że nie jest to błąd ani chwilowa edycja. Największą zagadką pozostaje jednak powód tej decyzji. Twórcy Highguard nie odnieśli się publicznie do sprawy, przez co trudno jednoznacznie stwierdzić, czy chodziło o próbę uniknięcia niekorzystnych porównań, świadome odcięcie się od niespełnionych oczekiwań graczy, czy też reakcję na wewnętrzne naciski ze strony wydawcy lub powiązanych firm.