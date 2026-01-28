Po nieudanej premierze Highguard twórcy usuwają powiązania z Apex i Titanfall

Highguard oficjalnie zadebiutował na rynku, jednak trudno uznać premierę gry za udaną. Początkowo produkcja zanotowała bardzo solidny start, przyciągając na Steamie niemal sto tysięcy graczy jednocześnie. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Lawina negatywnych recenzji oraz liczne problemy techniczne sprawiły, że aktywność użytkowników gwałtownie spadła, a liczba graczy zmniejszyła się.

Highguard mógł przyciągnąć fanów Apex i Titanfall. Teraz te nazwy zniknęły

Sam fakt tak wysokiego zainteresowania w dniu premiery był dla wielu obserwatorów zaskoczeniem, zwłaszcza że kampania promocyjna była wyjątkowo skromna. Jednym z niewielu elementów marketingowych był udział Geoffa Keighleya, a magnesem dla odbiorców mogły okazać się informacje o osobach stojących za projektem. Highguard był reklamowany jako gra tworzona przez deweloperów związanych wcześniej z Apex Legends oraz Titanfall, co twórcy otwarcie podkreślali w opisie na Steamie jeszcze przed debiutem.