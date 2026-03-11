Twórca Highguard wyraża żal po zamknięciu gry i krytyce społeczności

Po upływie czasu Sobel postanowił w pewnym sensie uderzyć się w pierś. Co prawda podtrzymał on intencje, które miał tworząc tamten post, ale jednocześnie zauważył, iż użyte przez niego słowa nie były najlepsze. Warto uwzględnić, że wszystko wydarzyło się krótko po tym, gdy w odpowiadającym za Highguard studiu Wildlight Entertainment doszło do fali zwolnień, która miała wpływ na ówczesną frustrację twórcy. Frustrację, która jak przyznaje sam Sobel, została w większości skierowana na niewłaściwe osoby. Podsumował też, że nawet bez wzmożonej krytyki los produkcji prawdopodobnie nie byłby inny.

Oto pełna treść wpisu opublikowanego przez Sobela:

Skoro już reaktywowałem swoje konto, odniosę się do najważniejszej kwestii. Mój usunięty już tweet, opublikowany miesiąc temu po informacji o zwolnieniach w studiu, był błędem. Byłem zestresowany, zdruzgotany, wściekły i funkcjonowałem po zaledwie 2 godzinach snu. Przenoszenie swojego bólu do Internetu, gdy byłem w tak niestabilnym stanie, nie było mądre.

Podtrzymuję intencje stojące za większością tego, co powiedziałem, ale sformułowałem to niefortunnie, a część mojej złości była źle skierowana. Uważam, że dyskusja internetowa wokół Highguard miała swoje bardzo mroczne wątki, które mogły przyspieszyć naszą porażkę bardziej niż w przypadku wyłącznie racjonalnej krytyki. Nie był to jednak główny powód i osobiście nie wierzę, aby bez tego czynnika ostateczny wynik był całkowicie inny. W grę wchodziło wiele elementów i nie da się przewidzieć, jak potoczyłyby się sprawy w innych okolicznościach.

Przywróciłem konto na Twitterze kilka dni przed upływem miesięcznego terminu, po którym nie można go już odzyskać, ponieważ cenię sobie znajomości, które tutaj zawarłem. Na razie ograniczę możliwość odpowiadania na moje wpisy tylko do obserwowanych przeze mnie kont, ponieważ zachowuję prawo do ochrony swojego zdrowia psychicznego. Czas na kolejny rozdział. Dzięki za wysłuchanie.