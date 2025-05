Po latach od premiery fani Batmana odkrywają ukryty szczegół w kostiumie Człowieka-Zagadki

Choć stylistycznie postaci dzieli przepaść – Dano wcielił się w mrocznego, zainspirowanego Zodiakiem psychopatę, a Carrey stworzył kampową, przerysowaną wersję złoczyńcy – to obaj noszą niemal identyczne, przezroczyste okulary w rogowych oprawkach. Fani na Reddicie zauważyli to dopiero teraz, mimo że detal ten był widoczny od początku.

Minęły trzy lata od premiery filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa, a fani dopiero teraz dostrzegli zaskakujący szczegół w kostiumie Riddlera, lub jak kto woli, Człowieka-Zagadki granego przez Paula Dano. Okazuje się, że Edward Nashton nosi... te same okulary co Riddler Jima Carreya z filmu Batman Forever z 1995.

Co ciekawe, Paul Dano zdradził w 2022 roku, że wybór okularów był dziełem przypadku – przymierzył setki modeli, zanim wybrał te, które „czuł”, że pasują najlepiej do postaci. Mimo to podobieństwo można odczytać jako subtelny ukłon w stronę filmowej historii Batmana. I raczej mało prawdopodobne, by twórcy nie mieli świadomości, jakie okulary wytypowano.