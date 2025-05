Specjalna wersja Batmana nie trafi do kin. Warner Bros wycofało pokaz oczekiwanego filmu

Jak donoszą źródła serwisu World of Reel, studio Warner Bros. wystosowało do organizatora wydarzenia, Cinefile Video, list z żądaniem zaprzestania działań, skutecznie uniemożliwiając pokaz. Tym samym specjalny pokaz Batman Forever został wycofany z repertuaru i ostatecznie do niego nie dojdzie.

Dwa tygodnie temu amerykańskie media poinformowały, że długo oczekiwany Batman Forever: The Schumacher Cut doczeka się pierwszego kinowego seansu. Miał on odbyć się już w najbliższy czwartek, 29 maja, w Los Angeles. Niestety pokaz został oficjalnie odwołany.

"Schumacher Cut" to alternatywna, wydłużona wersja filmu z 1995 roku, trwająca około 2 godziny i 38 minut. W przeciwieństwie do znanej kinowej wersji, nowy montaż ma bardziej stonowane tempo i oferuje głębsze wejście w psychologiczne aspekty postaci, zwłaszcza Bruce’a Wayne’a. Film w tej wersji miał bardziej mroczny ton i większe skupienie na wewnętrznych rozterkach głównego bohatera. Wciąż jednak pozostaje w niedokończonej formie – brakuje niektórych efektów specjalnych i finalnej ścieżki dźwiękowej.

Fani, którzy liczyli, że seans w Los Angeles będzie pierwszym krokiem do oficjalnego udostępnienia tej wersji szerokiej publiczności, zostali pozostawieni z niczym. Warner Bros. nie skomentował sytuacji, ani też nie podano, czy planuje jakąkolwiek przyszłą premierę Batman Forever: The Schumacher Cut.

Oryginalna wersja Batman Forever, wyreżyserowana przez Joela Schumachera i z Valem Kilmerem w roli Mrocznego Rycerza, była sukcesem komercyjnym, choć podzieliła krytyków. Film zarobił ponad 336 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 100 milionów dolarów, co uczyniło go jednym z najbardziej dochodowych tytułów 1995 roku. Niemniej jednak, jego kampowy ton i kolorowa estetyka mocno odbiegały od mrocznej wizji Batmana, jaką wcześniej zaprezentował Tim Burton.

Batman Forever: The Schumacher Cut miał być próbą zrehabilitowania pierwotnej wizji reżysera i przywrócenia filmowi powagi oraz dramatyzmu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że droga do oficjalnej premiery tej wersji będzie jeszcze długa, o ile w ogóle do niej dojdzie.