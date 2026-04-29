Aktor z Tańczącego z wilkami skazany na dożywocie. Sprawa wstrząsnęła Hollywood

Jakub Piwoński
2026/04/29 08:30
Wyrok dotyczy poważnych przestępstw wobec nieletnich i odbił się szerokim echem w USA.

Tańczący z wilkami z 1990 roku to jeden z najbardziej rozpoznawalnych westernów w historii, wyreżyserowany przez Kevin Costner. Niestety, dziś o filmie znów jest głośno — ale z powodów, które budzą grozę. Nathan Chasing Horse, znany m.in. z roli indiańskiego chłopca Dużo Uśmiechów, został skazany na dożywocie przez sąd w stanie Nevada. Sprawa dotyczy licznych przestępstw seksualnych wobec nieletnich.

Nathan Chasing Horse
K.M. Cannon

Nathan Chasing Horse skazany na dożywocie

W ostatnich miesiącach sprawa była jedną z najgłośniejszych w amerykańskich mediach. Wyrok kończy długie i trudne postępowanie, które wstrząsnęło opinią publiczną nie tylko w Hollywood. Ława przysięgłych uznała aktora za winnego większości postawionych mu zarzutów, w tym tych związanych z wykorzystywaniem nieletniej, która w momencie rozpoczęcia nadużyć miała zaledwie 14 lat. Cała sprawa ujawniła skalę działań, które — według prokuratury — trwały przez lata i obejmowały więcej niż jedną ofiarę.

Podczas ogłoszenia wyroku Chasing Horse nie przyznał się do winy i nie okazał skruchy. W trakcie procesu zeznania ofiar i ich bliskich miały ogromny ciężar emocjonalny, pokazując, jak poważne konsekwencje miały jego działania. Sprawa była szeroko komentowana w mediach, także ze względu na jej kontekst społeczny.

Prokuratorzy wskazywali, że aktor wykorzystywał swoją pozycję w społeczności rdzennych Amerykanów, podszywając się pod autorytet duchowy i zdobywając zaufanie młodych osób. To właśnie ten aspekt sprawy sprawił, że wyrok odbił się szerokim echem również poza światem filmu. Choć decyzja sądu w Nevadzie zapadła, to nie musi być koniec problemów aktora. Chasing Horse mierzy się również z zarzutami w innych stanach USA, a także w Kanadzie, gdzie sprawa może mieć dalszy ciąg.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/dances-with-wolves-actor-life-sentence-sex-crimes-1236874827/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

