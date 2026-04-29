Aktor z Tańczącego z wilkami skazany na dożywocie. Sprawa wstrząsnęła Hollywood

Tańczący z wilkami z 1990 roku to jeden z najbardziej rozpoznawalnych westernów w historii, wyreżyserowany przez Kevin Costner. Niestety, dziś o filmie znów jest głośno — ale z powodów, które budzą grozę. Nathan Chasing Horse, znany m.in. z roli indiańskiego chłopca Dużo Uśmiechów, został skazany na dożywocie przez sąd w stanie Nevada. Sprawa dotyczy licznych przestępstw seksualnych wobec nieletnich.

Nathan Chasing Horse skazany na dożywocie

W ostatnich miesiącach sprawa była jedną z najgłośniejszych w amerykańskich mediach. Wyrok kończy długie i trudne postępowanie, które wstrząsnęło opinią publiczną nie tylko w Hollywood. Ława przysięgłych uznała aktora za winnego większości postawionych mu zarzutów, w tym tych związanych z wykorzystywaniem nieletniej, która w momencie rozpoczęcia nadużyć miała zaledwie 14 lat. Cała sprawa ujawniła skalę działań, które — według prokuratury — trwały przez lata i obejmowały więcej niż jedną ofiarę.