Dla fanów Gwiezdnych wojen to stracona szansa. Ich zdaniem nowy film o Rey powinien to naprawić

Nadałoby to więcej wyrazistości tej postaci.

Minęło już siedem lat od premiery filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, a dyskusje wokół trylogii sequeli wciąż nie cichną. Tym razem fani podjęli temat niewykorzystanego potencjału Rey. Fani zgodnie wskazują na jeden element, który ich zdaniem aż prosił się o inne podejście w filmach. Gwiezdne wojny – fani twierdzą, że Rey powinna otrzymać dwustronny miecz świetlny w filmach Dyskusja rozgorzała na Reddicie, gdzie jeden z użytkowników opublikował grafikę przedstawiającą Rey z dwustronnym mieczem świetlnym. Taka broń miałaby bezpośrednio nawiązywać do kostura, którym bohaterka posługiwała się w Przebudzeniu Mocy. Według wielu fanów byłby to naturalny rozwój jej stylu walki.

Tak to powinno wyglądać. Po tym, jak w siódmym epizodzie używała kostura, mam wrażenie, że to była zmarnowana okazja. To aż niewiarygodne, że nie dostaliśmy miecza w formie kostura. To był oczywisty wybór i bardzo prosty sposób, żeby nadać jej stylowi więcej efektowności. Niektórzy idą jeszcze dalej i wskazują inne warianty broni, które ich zdaniem lepiej pasowałyby do postaci Rey oraz jej doświadczenia bojowego. Padają takie propozycje, jak glewia, kostur lub pika świetlna. Myślałem, że skończy z czymś w rodzaju glewii świetlnej, jakiej używają strażnicy świątyni. Albo przynajmniej z dwustronnym mieczem, bo po prostu świetnie wygląda. Naprawdę, skoro miała ten kostur, to aż się prosiło o naturalną ewolucję. Można było zrobić rękojeść na dłuższym trzonku, coś jak świetlna pika. Może nie byłaby to najbardziej praktyczna broń, ale na pewno wyjątkowa. Można było nawet wykorzystać ostrze Luke’a jako jeden z końców. To byłby świetny sposób na kontynuowanie dziedzictwa, a jednocześnie nadanie mu własnego charakteru. Szczerze mówiąc, wolałbym coś w rodzaju piki albo włóczni. Ona już potrafiła walczyć kosturem, więc wystarczyło dodać ostrze i dać jej unikalną broń.

Ostatecznie w Gwiezdnych wojnach: Skywalker. Odrodzenie Rey otrzymuje zupełnie nowy, żółty miecz świetlny, który częściowo powstał z elementów jej dawnego kostura. Choć twórcy zdecydowali się w ten sposób na subtelne połączenie przeszłości bohaterki z jej nową drogą, wielu widzów uznało to za rozwiązanie zachowawcze. Co ciekawe, w jednej z wizji Rey mierzy się ze swoją mroczną wersją, która posługuje się składanym, dwustronnym mieczem świetlnym. Tym bardziej podsyciło to poczucie, że taki kierunek mógł zostać rozwinięty również w głównej linii fabularnej. Rey ma jeszcze powrócić na wielkim ekranie w nowym filmie osadzonym w uniwersum Gwiezdnych wojen, jednak od dłuższego czasu brakuje konkretnych informacji na temat projektu. Dla wielu fanów pozostaje więc pytanie, czy twórcy zdecydują się kiedyś wrócić do pomysłów, które ich zdaniem od początku wydawały się oczywiste.

