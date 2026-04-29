Denuvo znów budzi wściekłość. Ucierpią legalni gracze

Denuvo i konieczność autoryzacji co 14 dni

Według nieoficjalnych doniesień firma 2K Games nawiązała współpracę z Denuvo. Tym samym Denuvo, które jest znienawidzone przez graczy m.in. z uwagi na wpływ zabezpieczeń na wydajność gier. Teraz najwyraźniej pojawi się kolejny powód do niechęci, o czym donosi Tom’s Hardware. Według tych doniesień do gier wydanych przez 2K takich, jak NBA 2K25, NBA 2K26 oraz Marvel’s Midnight Suns, dodano zupełnie nową formę obrony przez piratami. Formę z jednej strony nietypową, a z drugiej taką, która prawdopodobnie najbardziej uprzykrzy życie tym, którzy wspomniane produkcje legalnie nabyli.

Od teraz wspomniane gry korzystać mają z tokena autoryzacyjnego. Do momentu, gdy mamy stałe połączenie z siecią, nie ma to żadnego znaczenia. Gorzej gdy np. takowe połączenie stracimy. Wtedy rzeczony token wchodzi do gry – jest on bowiem ważny przez równo 14 dni. Po tym czasie wygasa. My tymczasem musimy ponownie połączyć się z internetem, by zautoryzować swoją kopię gry i pobrać nowy token – również ważny przez 14 dni. Taki rozwój sytuacji może sprawić, że jeżeli np. nie graliśmy w dany tytuł przez 2 tygodnie, a potem w trakcie podróży spróbujemy uruchomić go na konsoli przenośnej, może nas czekać potężne rozczarowanie.