Po 38 latach Dragon Ball oficjalnie wskazuje prawdziwego następcę Gohana

Postać Great Saiyamana, czyli samego Gohana, powstała jako sposób na ukrycie jego działalności jako obrońcy miasta Satan City, a jednocześnie na odwrócenie uwagi od złotowłosego wojownika, który uratował Ziemię podczas Cell Games. Choć Gohan nie był jedyną osobą noszącą tożsamość Saiyamana, wszystko wskazuje na to, że bohater Age 1000 może być jego prawdziwym następcą i to nie tylko symbolicznie.

Fandom Dragon Balla przeżywa obecnie prawdziwy renesans za sprawą potwierdzenia nowego anime Dragon Ball Super: The Galactic Patrol , jednak uwaga fanów wciąż skupia się także na innym, oficjalnie zapowiedzianym projekcie sygnowanym nazwiskiem Akiry Toriyamy. Mowa tu o tajemniczym tytule Dragon Ball: Age 1000 . Choć wciąż niewiele wiadomo o samej produkcji, strój głównego bohatera, wyraźnie inspirowany Wielkim Saiyamanem, może być istotną wskazówką co do jego roli w uniwersum – serio.

Podobnie jak oryginalny kostium Gohana, jest to również ubiór sygnowany przez Capsule Corporation, co dodatkowo wzmacnia teorię, że mamy do czynienia z oficjalnym następcą Saiyamana. Co więcej, nawiązania do fabuły wydanego dawno Dragon Ball Online sugerują, że nowy bohater może funkcjonować w świecie pełnym rywalizujących frakcji. Jego zdolność do osiągania formy Super Saiyanina stawia go jednak bliżej Gohana oraz postaci takich jak Saiyaman 3, X-1 czy X-2.

Podobnie jak w zachodnich komiksach, gdzie znane symbole są regularnie przejmowane przez nowych bohaterów, jak choćby różne wersje Batmana w DC czy rozbudowane multiwersum Spider-Mana, także Dragon Ball również sięga po takie rozwiązania. Od debiutu Gohana w 1988 roku było niemal nieuniknione, że ktoś przejmie jego barwną, heroiczną tożsamość. Pierwszą bezpośrednią następczynią była Videl, znana jako Saiyaman 2, lecz na przestrzeni lat pojawiło się znacznie więcej wariantów tej postaci, zarówno kanonicznych, jak i niekanonicznych. W Dragon Ball Super filmowego odpowiednika Great Saiyamana zagrał Barry Kahn, a różne wersje Gotena i Trunksa również wcielały się w podobne role.

Lista alternatywnych Saiyamanów obejmuje także postacie z Super Dragon Ball Heroes, takie jak Saiyaman 3 (Xeno Trunks), a także bardziej absurdalne kreacje z Dragon Ball Fusions, w tym Great Jaco, Great Satanman czy Great Saiyaman 12, będący fuzją Gohana i Videl. Inni bohaterowie, jak Beat, również przejmowali to dziedzictwo, jednak żaden z nich nie znalazł się w centrum uwagi w takim stopniu, jak tajemniczy protagonista Age 1000. Myślicie, że nowy bohater z Age 1000 będzie stał na straży porządku podobnie jak Great Sayiaman?