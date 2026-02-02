Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 38 latach Dragon Ball oficjalnie wskazuje prawdziwego następcę Gohana

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/02 21:00
0
0

Dragon Ball przeżywa obecnie odrodzenie i jesteśmy zalewani masą informacji z tego uniwersum… Fajnie!

Fandom Dragon Balla przeżywa obecnie prawdziwy renesans za sprawą potwierdzenia nowego anime Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, jednak uwaga fanów wciąż skupia się także na innym, oficjalnie zapowiedzianym projekcie sygnowanym nazwiskiem Akiry Toriyamy. Mowa tu o tajemniczym tytule Dragon Ball: Age 1000. Choć wciąż niewiele wiadomo o samej produkcji, strój głównego bohatera, wyraźnie inspirowany Wielkim Saiyamanem, może być istotną wskazówką co do jego roli w uniwersum – serio.

Gohan jako Great Sayiaman
Gohan jako Great Sayiaman

Poznaliśmy właśnie oficjalnego następcę Great Sayiamana?

Postać Great Saiyamana, czyli samego Gohana, powstała jako sposób na ukrycie jego działalności jako obrońcy miasta Satan City, a jednocześnie na odwrócenie uwagi od złotowłosego wojownika, który uratował Ziemię podczas Cell Games. Choć Gohan nie był jedyną osobą noszącą tożsamość Saiyamana, wszystko wskazuje na to, że bohater Age 1000 może być jego prawdziwym następcą i to nie tylko symbolicznie.

Podczas wydarzenia Dragon Ball Genkidamatsuri, na którym zaprezentowano Age 1000, pokazano fragmenty materiałów z udziałem tajemniczego protagonisty zaprojektowanego osobiście przez Akirę Toriyamę. Nowy bohater nosi strój wyraźnie nawiązujący do klasycznego kostiumu Saiyamana, łącznie z charakterystycznym logo “GS”.

GramTV przedstawia:

Podobnie jak oryginalny kostium Gohana, jest to również ubiór sygnowany przez Capsule Corporation, co dodatkowo wzmacnia teorię, że mamy do czynienia z oficjalnym następcą Saiyamana. Co więcej, nawiązania do fabuły wydanego dawno Dragon Ball Online sugerują, że nowy bohater może funkcjonować w świecie pełnym rywalizujących frakcji. Jego zdolność do osiągania formy Super Saiyanina stawia go jednak bliżej Gohana oraz postaci takich jak Saiyaman 3, X-1 czy X-2.

Tajemniczy bohater z Age 1000 (logo GS ma na plecach)
Tajemniczy bohater z Age 1000 (logo GS ma na plecach)

Podobnie jak w zachodnich komiksach, gdzie znane symbole są regularnie przejmowane przez nowych bohaterów, jak choćby różne wersje Batmana w DC czy rozbudowane multiwersum Spider-Mana, także Dragon Ball również sięga po takie rozwiązania. Od debiutu Gohana w 1988 roku było niemal nieuniknione, że ktoś przejmie jego barwną, heroiczną tożsamość. Pierwszą bezpośrednią następczynią była Videl, znana jako Saiyaman 2, lecz na przestrzeni lat pojawiło się znacznie więcej wariantów tej postaci, zarówno kanonicznych, jak i niekanonicznych. W Dragon Ball Super filmowego odpowiednika Great Saiyamana zagrał Barry Kahn, a różne wersje Gotena i Trunksa również wcielały się w podobne role.

Lista alternatywnych Saiyamanów obejmuje także postacie z Super Dragon Ball Heroes, takie jak Saiyaman 3 (Xeno Trunks), a także bardziej absurdalne kreacje z Dragon Ball Fusions, w tym Great Jaco, Great Satanman czy Great Saiyaman 12, będący fuzją Gohana i Videl. Inni bohaterowie, jak Beat, również przejmowali to dziedzictwo, jednak żaden z nich nie znalazł się w centrum uwagi w takim stopniu, jak tajemniczy protagonista Age 1000. Myślicie, że nowy bohater z Age 1000 będzie stał na straży porządku podobnie jak Great Sayiaman?

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-age-1000-gohan-successor-great-saiyaman-return/

Tagi:

News
gra akcji
MMORPG
bohaterowie
popkultura
anime
postać
gra sieciowa
Dragon Ball
MMO
bohater
manga
Dragon Ball Z
Dragon Ball Daima
Dragon Ball GT
Dragon Ball Super
Gohan
Dragon Ball: Age 1000
Great Sayiaman
Capsule Corp.
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112