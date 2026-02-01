Arcydzieło science fiction wraca w pierwszym zwiastunie nowej serii. Jest nowy termin premiery

Szykuje się wielki powrót legendarnego anime.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Ghost in the Shell, czyli wielkiego powrotu legendarnej cyberpunkowej serii. Produkcja studia Science Saru w materiale pokazuje, że chce wrócić do korzeni i oddać ducha mangi autorstwa Masamune Shirow. The Ghost in the Shell – pierwszy zwiastun i termin premiery Krótki, intensywny teaser stawia na połączenie estetyki lat osiemdziesiątych z duszną atmosferą politycznego thrillera. Widać tu futurystyczny chaos, technologiczną paranoję i świat, w którym granica między człowiekiem a maszyną praktycznie przestaje istnieć. Akcja ponownie ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości, a Major stanie do walki z tajemniczym hakerem ingerującym w ludzkie „duchy”.

Za muzykę odpowiadają Taisei Iwasaki, Ryo Konishi i Yuki Kanesaka, którzy już w zwiastunie nadają całości nerwowego, pulsującego rytmu. Konishi w oficjalnym komunikacie podkreślał, że praca nad tak ikonicznym uniwersum była ogromnym wyzwaniem, do którego podszedł z pełnym zaangażowaniem i szacunkiem dla materiału źródłowego. Reżyserią nowej serii zajmie się Mokochan, dotychczasowy asystent reżysera Dandadan, który tym razem został głównym twórcą. Scenariusz przygotowuje EnJoe Toh, znany z pracy przy takich tytułach jak Space Dandy czy Godzilla: Singular Point. Projektami postaci zajmuje się Shuuhei Handa, którego styl można rozpoznać z produkcji Spriggan oraz Little Witch Academia.

Marka Ghost in the Shell od dekad zajmuje szczególne miejsce w historii anime. Film z 1995 roku do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł gatunku, a seriale takie jak Stand Alone Complex czy Arise z powodzeniem rozwijały ten świat. Znacznie gorzej zapisała się w pamięci widzów hollywoodzka adaptacja z udziałem Scarlett Johansson, która spotkała się z chłodnym odbiorem i krytyką dotyczącą obsady. Na nowe The Ghost in the Shell jeszcze trochę poczekamy. Zwiastun ujawnia, że serial zadebiutuje dopiero w lipcu bieżącego roku.

