Arcydzieło science fiction wraca w pierwszym zwiastunie nowej serii. Jest nowy termin premiery

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Ghost in the Shell, czyli wielkiego powrotu legendarnej cyberpunkowej serii. Produkcja studia Science Saru w materiale pokazuje, że chce wrócić do korzeni i oddać ducha mangi autorstwa Masamune Shirow.
The Ghost in the Shell – pierwszy zwiastun i termin premiery
Krótki, intensywny teaser stawia na połączenie estetyki lat osiemdziesiątych z duszną atmosferą politycznego thrillera. Widać tu futurystyczny chaos, technologiczną paranoję i świat, w którym granica między człowiekiem a maszyną praktycznie przestaje istnieć. Akcja ponownie ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości, a Major stanie do walki z tajemniczym hakerem ingerującym w ludzkie „duchy”.
Za muzykę odpowiadają Taisei Iwasaki, Ryo Konishi i Yuki Kanesaka, którzy już w zwiastunie nadają całości nerwowego, pulsującego rytmu. Konishi w oficjalnym komunikacie podkreślał, że praca nad tak ikonicznym uniwersum była ogromnym wyzwaniem, do którego podszedł z pełnym zaangażowaniem i szacunkiem dla materiału źródłowego.
Reżyserią nowej serii zajmie się Mokochan, dotychczasowy asystent reżysera Dandadan, który tym razem został głównym twórcą. Scenariusz przygotowuje EnJoe Toh, znany z pracy przy takich tytułach jak Space Dandy czy Godzilla: Singular Point. Projektami postaci zajmuje się Shuuhei Handa, którego styl można rozpoznać z produkcji Spriggan oraz Little Witch Academia.
Marka Ghost in the Shell od dekad zajmuje szczególne miejsce w historii anime. Film z 1995 roku do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł gatunku, a seriale takie jak Stand Alone Complex czy Arise z powodzeniem rozwijały ten świat. Znacznie gorzej zapisała się w pamięci widzów hollywoodzka adaptacja z udziałem Scarlett Johansson, która spotkała się z chłodnym odbiorem i krytyką dotyczącą obsady.
Na nowe The Ghost in the Shell jeszcze trochę poczekamy. Zwiastun ujawnia, że serial zadebiutuje dopiero w lipcu bieżącego roku.
