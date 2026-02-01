Zaloguj się lub Zarejestruj

Arcydzieło science fiction wraca w pierwszym zwiastunie nowej serii. Jest nowy termin premiery

Radosław Krajewski
2026/02/01 06:00
0
0

Szykuje się wielki powrót legendarnego anime.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun The Ghost in the Shell, czyli wielkiego powrotu legendarnej cyberpunkowej serii. Produkcja studia Science Saru w materiale pokazuje, że chce wrócić do korzeni i oddać ducha mangi autorstwa Masamune Shirow.

The Ghost in the Shell

The Ghost in the Shell – pierwszy zwiastun i termin premiery

Krótki, intensywny teaser stawia na połączenie estetyki lat osiemdziesiątych z duszną atmosferą politycznego thrillera. Widać tu futurystyczny chaos, technologiczną paranoję i świat, w którym granica między człowiekiem a maszyną praktycznie przestaje istnieć. Akcja ponownie ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości, a Major stanie do walki z tajemniczym hakerem ingerującym w ludzkie „duchy”.

Za muzykę odpowiadają Taisei Iwasaki, Ryo Konishi i Yuki Kanesaka, którzy już w zwiastunie nadają całości nerwowego, pulsującego rytmu. Konishi w oficjalnym komunikacie podkreślał, że praca nad tak ikonicznym uniwersum była ogromnym wyzwaniem, do którego podszedł z pełnym zaangażowaniem i szacunkiem dla materiału źródłowego.

Reżyserią nowej serii zajmie się Mokochan, dotychczasowy asystent reżysera Dandadan, który tym razem został głównym twórcą. Scenariusz przygotowuje EnJoe Toh, znany z pracy przy takich tytułach jak Space Dandy czy Godzilla: Singular Point. Projektami postaci zajmuje się Shuuhei Handa, którego styl można rozpoznać z produkcji Spriggan oraz Little Witch Academia.

GramTV przedstawia:

Marka Ghost in the Shell od dekad zajmuje szczególne miejsce w historii anime. Film z 1995 roku do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł gatunku, a seriale takie jak Stand Alone Complex czy Arise z powodzeniem rozwijały ten świat. Znacznie gorzej zapisała się w pamięci widzów hollywoodzka adaptacja z udziałem Scarlett Johansson, która spotkała się z chłodnym odbiorem i krytyką dotyczącą obsady.

Na nowe The Ghost in the Shell jeszcze trochę poczekamy. Zwiastun ujawnia, że serial zadebiutuje dopiero w lipcu bieżącego roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/anime-movies/first-trailer-for-ghost-in-the-shell-does-right-by-its-legendary-manga-with-one-of-its-creatives-promising-to-handle-this-precious-world-with-care/

Popkultura
data premiery
zwiastun
serial
cyberpunk
science fiction
anime
serial animowany
Ghost in the Shell
sci-fi
The Ghost in The Shell
Mokochan
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

