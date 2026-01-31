Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy i kiedy George R.R. Martin w końcu dokończy książkową Grę o tron i dostarczy fanom wyczekiwane zakończenie?

Jakub Piwoński
2026/01/31 15:20
0
0

Płonne nadzieje?

Choć serial Gra o tron doczekał się finału, a telewizyjne uniwersum rozwijane przez HBO ma się dziś całkiem dobrze, wierni fani prozy George’a R.R. Martina wciąż pamiętają o jednym: autor nigdy nie zakończył swojego książkowego cyklu. Minęło już kilka lat od finału serialu, który wyprzedził materiał źródłowy, i coraz mniej czytelników wierzy, że Pieśń lodu i ognia doczeka się pełnego, literackiego domknięcia. Nawet sam autor wydaje się mieć tu wątpliwości.

Gra o tron
Gra o tron

Nie ma co liczyć na zakończenie literackiej sagi Pieśń lodu i ognia?

Przypomnijmy, że w cyklu Pieśń lodu i ognia ukazało się pięć książek. A dwie jeszcze nie zostały wydane, choć zostały zapowiedziane. Martin nie ukrywa, że przyszłość sagi jest niepewna. W niedawnym wywiadzie przyznał wprost, że nie istnieje żaden plan awaryjny, jeśli nie uda mu się dokończyć Wichrów zimy. Oznacza to, że wraz z jego ewentualnym odejściem historia Westeros po prostu się urwie. Pisarz podkreślił, że prawa do książek pozostają jego własnością i nie zamierza przekazywać ich innemu autorowi. Autor porównał tę sytuację, do sytuacji ostatniej powieści Charlesa Dickensa, która została opublikowana w niekompletnej formie w roku jego śmierci, w 1880 roku.

Jeśli tak się stanie, moja praca nie będzie skończona. Będzie jak Tajemnica Edwina Drooda.

GramTV przedstawia:

77-letni Martin zdradził, że prace nad Wichrami zimy trwają od 2010 roku, a manuskrypt liczy już ponad 1100 stron – więcej niż najobszerniejszy tom cyklu, Taniec ze smokami. Mimo to pisarz przyznaje, że wciąż daleko do końca. Nawet jeśli książka ukaże się drukiem, pozostanie jeszcze finałowy tom – Sen o wiośnie. Autor przyznał również, że książkowe zakończenie miałoby znacznie mroczniejszy wydźwięk niż to znane z HBO. Wspominał m.in. o tragicznych losach Tyriona Lannistera i możliwie zupełnie innym kierunku dla Sansa Stark. Nic dziwnego, że rozczarowanie serialowym finałem tylko wzmocniło tęsknotę za wersją Martina.

Choć HBO rozwija markę poprzez kolejne spin-offy, dla miłośników literatury jedno jest coraz bardziej oczywiste: jeśli Martin nie zdąży, Pieśń lodu i ognia może pozostać niedokończoną legendą.

Źródło:https://gamerant.com/george-rr-martin-winds-of-winter-no-plan-to-finish-got/

Tagi:

Popkultura
książka
serial
książki
Gra o tron
powieść
fantasy
popkultura
HBO
seria
HBO Max
George R.R. Martin
kontynuacja
serial fantasy
prawa do marki
Pieśń lodu i ognia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112