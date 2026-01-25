Nowa gra Dragon Ball: Age 1000 zapowiedziana! Premiera w 2027 roku

Podczas dzisiejszego wydarzenia Genkidamatsuri, na którym ogłoszono również kontynuację anime Dragon Ball Super, oficjalnie zapowiedziano zupełnie nową grę z uniwersum Dragon Ball zatytułowaną wstępnie Dragon Ball: Age 1000. Produkcja ma zadebiutować w 2027 roku.

Dragon Ball: Age 1000 zapowiedziane

Nowa gra wprowadzi oryginalną postać, zaprojektowaną osobiście przez Akirę Toriyamę. Jak poinformowali twórcy, prace nad projektem rozpoczęły się już jakiś czas temu i od samego początku poświęcono mu bardzo dużo uwagi. Według zespołu deweloperskiego, Age 1000 zawiera więcej elementów i zróżnicowanych lokacji niż jakakolwiek wcześniejsza gra z serii, a sam Toriyama był mocno zaangażowany w jej rozwój. Age 1000 to nie jest oficjalna nazwa gry. Ta ma zostać ogłoszona wkrótce i wówczas dowiemy się także więcej na temat samej rozgrywki.