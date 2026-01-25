Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra Dragon Ball: Age 1000 zapowiedziana! Premiera w 2027 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/25 03:35
Dragon Ball: Age 1000 to nowa gra, która została oficjalnie zapowiedziana podczas Genkidamatsuri.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Genkidamatsuri, na którym ogłoszono również kontynuację anime Dragon Ball Super, oficjalnie zapowiedziano zupełnie nową grę z uniwersum Dragon Ball zatytułowaną wstępnie Dragon Ball: Age 1000. Produkcja ma zadebiutować w 2027 roku.

Dragon Ball: Age 1000
Dragon Ball: Age 1000

Dragon Ball: Age 1000 zapowiedziane

Nowa gra wprowadzi oryginalną postać, zaprojektowaną osobiście przez Akirę Toriyamę. Jak poinformowali twórcy, prace nad projektem rozpoczęły się już jakiś czas temu i od samego początku poświęcono mu bardzo dużo uwagi. Według zespołu deweloperskiego, Age 1000 zawiera więcej elementów i zróżnicowanych lokacji niż jakakolwiek wcześniejsza gra z serii, a sam Toriyama był mocno zaangażowany w jej rozwój. Age 1000 to nie jest oficjalna nazwa gry. Ta ma zostać ogłoszona wkrótce i wówczas dowiemy się także więcej na temat samej rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Poprzednią grą w ramach marki było Dragon Ball: Sparking! Zero, które jeszcze przed premierą 11 października 2024 roku zdominowało listy zamówień przedpremierowych na platformach PlayStation i Steam, sprzedając się w liczbie 3 milionów egzemplarzy w ciągu pierwszych 24 godzin. Tytuł został stworzony przez studio Spike Chunsoft, znane również z pracy nad serią Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Sparking! Zero było pierwszą odsłoną tej konkretnej serii od 15 lat i ukazało się na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach PC. Gra oferowała 182 grywalne postacie w dniu premiery.

Źródło:https://animecorner.me/dragon-ball-age-1000-new-game-announced-for-2027/

