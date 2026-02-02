Nowe anime Dragon Ball odblokuje oczekiwany prawdziwy potencjał transformacji Goku

Po sześciu latach przerwy Dragon Ball Super wreszcie szykuje się do powrotu na mały ekran. Nowe odcinki mają zadebiutować jesienią 2026 roku i zaadaptują wątek Galactic Patrol Prisoner, który przez wielu fanów uznawany jest za jeden z najbardziej ambitnych rozdziałów całej sagi. Dla widzów oznacza to nie tylko kontynuację przygód Goku i reszty wojowników, ale też wyraźny krok w stronę ewolucji Dragon Balla.

Dragon Ball Super – w nowej serii anime Goku jeszcze bardziej rozwinie Ultra Intinct

Fabuła nowego rozdziału rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach związanych z Brolym, jednak zamiast niego na pierwszy plan wysuwa się zupełnie nowe zagrożenie w postaci Moro, przeciwnika, który nie bazuje wyłącznie na brutalnej sile. Jego moce są bardziej subtelne i nieprzewidywalne, co sprawia, że nawet doświadczeni wojownicy muszą zmierzyć się z wyzwaniem innego rodzaju niż dotychczas.