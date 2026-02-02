Nowe anime Dragon Ball odblokuje oczekiwany prawdziwy potencjał transformacji Goku

Dragon Ball Super – w nowej serii anime Goku jeszcze bardziej rozwinie Ultra Intinct
Fabuła nowego rozdziału rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach związanych z Brolym, jednak zamiast niego na pierwszy plan wysuwa się zupełnie nowe zagrożenie w postaci Moro, przeciwnika, który nie bazuje wyłącznie na brutalnej sile. Jego moce są bardziej subtelne i nieprzewidywalne, co sprawia, że nawet doświadczeni wojownicy muszą zmierzyć się z wyzwaniem innego rodzaju niż dotychczas.
To właśnie w starciu z Moro Goku po raz kolejny udowadnia, że transformacja w Ultra Intinct ma jeszcze większy potencjał, niż wcześniej sądzono. Choć bohater opanował tę technikę w zawrotnym tempie podczas Turnieju Mocy, jej pełne wykorzystanie wciąż pozostaje dla niego wyzwaniem. W nowym wątku anime widzowie zobaczą, jak Goku rozwija Ultra Intinct na własnych zasadach, nadając mu formę, jakiej wcześniej w Dragon Ballu nie było.
GramTV przedstawia:
Najbardziej zaskakującym elementem rozdziału jest manifestacja gigantycznego energetycznego awatara Goku, stworzonego dzięki Ultra Intinct. To rozwiązanie bliższe innym współczesnym seriom shonen niż klasycznemu Dragon Ballowi, ale jednocześnie wyraźny sygnał, że twórcy nie boją się eksperymentować.
Powrót Dragon Ball Super po tak długiej przerwie budzi ogromne oczekiwania. Adaptacja Galactic Patrol Prisoner może nie tylko przyciągnąć dawnych widzów, ale też pokazać młodszej publiczności, że marka nadal ma wiele do zaoferowania. Jeśli anime wiernie i z odpowiednim rozmachem przeniesie wydarzenia znane z mangi, jesień 2026 roku może okazać się jednym z najważniejszych momentów w historii całego Dragon Balla.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!