PlayStation zwraca graczom pieniądze za MindsEye i to pomimo swojej standardowej polityki

Studio Build a Rocket Boy nie zamierza zamiatać problemu pod dywan. Przyznało się do kłopotów z premierą MindsEye i obiecało szereg poprawek oraz aktualizacji . Pierwsza łatka ma trafić do graczy między 13, a 15 czerwca na PC, natomiast na konsole “możliwie jak najszybciej”, ale na pewno później niż na PC. Patch ma zawierać poprawki związane z wydajnością CPU i GPU, optymalizację pamięci oraz inne usprawnienia. Twórcy przyznali na platformie X, że są "załamani", iż gracze nie mogli doświadczyć gry w zamierzonej przez nich formie.

Premiera MindsEye była bacznie obserwowana przez fanów Grand Theft Auto, ponieważ za projektem stoi były prezes Rockstar Games, Leslie Benzies. Niestety, na krótko przed premierą recenzenci określili grę jako "kompletnie rozbitą", a krytyka skupiła się na błędach technicznych i braku stabilności. Co ciekawe, współzałożyciel studia Mark Gerhard zasugerował, że negatywny odbiór gry może być częścią „zorganizowanej kampanii” mającej na celu zaszkodzenie projektowi i samemu Benziesowi.

Choć recenzje na Steamie początkowo były zdecydowanie negatywne, obecnie status gry to "mieszane", a niektórzy gracze chwalą mechanikę jazdy i historię fabularną. Nie zmienia to jednak faktu, że MindsEye dołącza tym samym do bardzo wąskiego grona gier, obok Cyberpunka 2077, które skłoniły Sony do złamania swojej refundacyjnej polityki. Pozostaje mieć nadzieję, że tytuł nie podzieli losu produkcji CD Projekt RED i nie zostanie tymczasowo wycofany ze sprzedaży w PlayStation Store.