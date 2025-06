Ujawniono szczegóły pierwszej aktualizacji do MindsEye. Naprawa gry nie będzie jednak łatwym zadaniem

Jak przyznają twórcy, premiera była pełna problemów, a sama gra „nie obyła się bez wyzwań”. Studio zapowiada jednak, że jeszcze przed końcem tygodnia użytkownicy PC otrzymają hotfix poprawiający stabilność oraz naprawiający liczne błędy. Gracze konsolowi będą musieli uzbroić się w nieco więcej cierpliwości — aktualizacja dla ich platform pojawi się „tak szybko, jak to możliwe”. Przed studiem stoi trudne zadanie odbudowania zaufania graczy, którzy intensywnie krytykują grę.

MindsEye wkrótce otrzyma pierwszy patch naprawiający grę

MindsEye to debiutancka produkcja Build a Rocket Boy, studia założonego w 2018 roku przez byłego prezesa Rockstar Games, Lesliego Benziesa. To sprawiło, że oczekiwania wobec gry były ogromne, szczególnie wśród fanów serii Grand Theft Auto. Po zapowiedzi na Gamescomie 2022 gra wzbudziła duże zainteresowanie, ale im bliżej premiery, tym bardziej rosła niepewność społeczności co do jej jakości. Przedpremierowe recenzje określiły MindsEye jako „rozsypujący się bałagan”, pełen błędów, glitchy i problemów z wydajnością.