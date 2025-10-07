Zaloguj się lub Zarejestruj

Głośny hit od Bloober Team może zasilić ofertę PlayStation Plus Extra w październiku

Patrycja Pietrowska
2025/10/07 13:50
Najnowsze doniesienia sugerują, że gra trafi do abonamentu Sony.

Nowe doniesienia sugerują, że abonenci usługi PlayStation Plus mogą wkrótce otrzymać dawkę grozy w postaci Silent Hill 2 Remake. Odświeżona wersja horroru, stworzona przez Bloober Team, odniosła sukces zarówno pod względem wyników sprzedaży, jak i pozytywnych recenzji krytyków. Osoby, które wstrzymywały się z zakupem gry w oczekiwaniu na promocyjną cenę lub jej dostępność w usłudze subskrypcyjnej, mogą rozważyć dołączenie do PlayStation Plus Extra, o ile opublikowane raporty okażą się zgodne z prawdą.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake już w październiku w katalogu PS Plus Extra?

Informacje dotyczące planowanego pojawienia się Silent Hill 2 Remake w katalogu PlayStation Plus pochodzą z raportu opublikowanego przez billbil-kuna w Dealabs (via Insider Gaming). Zgodnie z przekazanymi wieściami, Silent Hill 2 Remake ma rzekomo zasilić katalog gier dostępnych w ramach subskrypcji PlayStation Extra w październiku 2025 roku.

Zgodnie z naszymi najnowszymi informacjami możemy potwierdzić, że Silent Hill 2, remake klasyka Konami wydanego w 2001 roku, dołączy do katalogu gier PlayStation Extra w październiku 2025. O ile nie pojawi się niespodzianka w ostatniej chwili, tytuł powinien być dostępny od 21 października.

Wybrany termin udostępnienia gry w październiku wydaje się być celowy, gdyż idealnie wpasowuje się w okres obchodzenia Halloween, stanowiąc doskonałą, mroczną niespodziankę dla graczy. Możliwe dołączenie remake'u Silent Hill 2 do PS Plus Extra nastąpiłoby też niedługo po debiucie kolejnej głośnej produkcji z franczyzy, Silent Hill f.

James udaje się tam, gdzie spędzili wiele wspólnych chwil,
w nadziei, że znów ją zobaczy: do Silent Hill.
Tam, przy jeziorze, znajduje kobietę, która niepokojąco ją przypomina…

– Jestem… Maria – kobieta się uśmiecha. Jej twarz, jej glos… Jest zupełnie jak ona.

Poznaj światowej klasy psychologiczny horror – uznawany za najlepszy tytuł w serii – na najnowszym sprzęcie z mrożącą krew w żyłach grafiką i ekspresywnym dźwiękiem. – brzmi opis Silent Hill 2 Remake.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy jeszcze, że Silent Hill 2 Remake zadebiutował 8 października 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją: Silent Hill 2 Remake - recenzja. Mgliste wspomnienia z małego miasteczka.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/silent-hill-2-remake-coming-to-playstation-plus-its-claimed/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

