Głośny hit od Bloober Team może zasilić ofertę PlayStation Plus Extra w październiku

Nowe doniesienia sugerują, że abonenci usługi PlayStation Plus mogą wkrótce otrzymać dawkę grozy w postaci Silent Hill 2 Remake. Odświeżona wersja horroru, stworzona przez Bloober Team, odniosła sukces zarówno pod względem wyników sprzedaży, jak i pozytywnych recenzji krytyków. Osoby, które wstrzymywały się z zakupem gry w oczekiwaniu na promocyjną cenę lub jej dostępność w usłudze subskrypcyjnej, mogą rozważyć dołączenie do PlayStation Plus Extra, o ile opublikowane raporty okażą się zgodne z prawdą.

Silent Hill 2 Remake już w październiku w katalogu PS Plus Extra?

Informacje dotyczące planowanego pojawienia się Silent Hill 2 Remake w katalogu PlayStation Plus pochodzą z raportu opublikowanego przez billbil-kuna w Dealabs (via Insider Gaming). Zgodnie z przekazanymi wieściami, Silent Hill 2 Remake ma rzekomo zasilić katalog gier dostępnych w ramach subskrypcji PlayStation Extra w październiku 2025 roku.