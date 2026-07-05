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PlayStation nie będzie drugim PC. Sony mówi o „unikalnej wartości” konsoli

Maciej Petryszyn
2026/07/05 19:30
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Podczas mającej miejsce lata temu pandemii przyzwyczajenia gamingowe wielu osób zmieniły się. Na znaczeniu zyskały zaś komputery osobiste.

Co zatem producenci konsol powinni zrobić, by tych graczy odzyskać? Na to pytanie odpowiedziało Sony.

PlayStation
PlayStation

PlayStation i unikalna wartość

Niedawno miała miejsce sesja Q&A, podczas której na liczne pytania odpowiadali włodarze japońskiego giganta. Byli to Hideaki Nishino – prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst – dyrektor generalny ds. biznesu studiów oraz Lynn Azar – starsza wiceprezes ds. finansów i rozwoju korporacyjnego. Jedno z zadanych wówczas pytań dotyczyło właśnie pomysłu na to, jak ponownie przyciągnąć do siebie tych, którzy w pewnym momencie przenieśli się na drugą stronę platformowej barykady, a więc zaczęli grać głównie na PC. Jak się okazuje, firma bynajmniej nie ma zamiaru z komputerami osobistymi rywalizować.

Zamiast tego, jak odpowiedział jeden ze wspomnianych wcześniej dyrektorów, PlayStation ma nieść za sobą wartość unikalną:

PlayStation od dawna jest silnie kojarzone z ideą grania w salonie. Jednak w ostatnich latach coraz więcej użytkowników na całym świecie korzysta z osobistych monitorów. W odpowiedzi na to sprzedajemy urządzenia peryferyjne, takie jak monitory i głośniki, aby przełamać utrwalone przekonanie, że “PlayStation równa się salon”, i poszerzyć scenariusze użytkowania. W przypadku platformy nowej generacji, zamiast służyć po prostu jako alternatywa dla komputerów PC, dążymy do dostarczenia wartości unikalnej dla PlayStation. Obejmuje to nie tylko postęp technologiczny, ale także rozszerzenie stylów użytkowania, umożliwiające płynne korzystanie z konsoli w naturalny sposób również poza salonem.

GramTV przedstawia:

Nie da się jednak ukryć, że ostatnie działania Sony są raczej mało skuteczne w przekonaniu nieprzekonanych. Wszak dopiero co producent PlayStation iż na początku 2028 roku porzuca wydania fizyczne wyłącznie na rzecz wersji cyfrowych. Decyzja ta spotkała się z ogromnie negatywnym odbiorem gamingowej społeczności. Dość powiedzieć, że w temat zaangażował się nawet kandydat na prezydenta Francji.

Źródło:https://insider-gaming.com/sony-says-next-playstation-wont-simply-compete-with-pcs/

Tagi:

News
PC
Sony
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
Hermen Hulst
Hideaki Nishino
Lynn Azar
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112