PlayStation nie będzie drugim PC. Sony mówi o „unikalnej wartości” konsoli

Co zatem producenci konsol powinni zrobić, by tych graczy odzyskać? Na to pytanie odpowiedziało Sony.

PlayStation i unikalna wartość

Niedawno miała miejsce sesja Q&A, podczas której na liczne pytania odpowiadali włodarze japońskiego giganta. Byli to Hideaki Nishino – prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst – dyrektor generalny ds. biznesu studiów oraz Lynn Azar – starsza wiceprezes ds. finansów i rozwoju korporacyjnego. Jedno z zadanych wówczas pytań dotyczyło właśnie pomysłu na to, jak ponownie przyciągnąć do siebie tych, którzy w pewnym momencie przenieśli się na drugą stronę platformowej barykady, a więc zaczęli grać głównie na PC. Jak się okazuje, firma bynajmniej nie ma zamiaru z komputerami osobistymi rywalizować.