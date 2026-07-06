Twórca Clair Obscur: Expedition 33 o AI. „Pewnego dnia stworzy grę w 5 sekund”

Guillaume Broche uważa, że rozwój sztucznej inteligencji budzi obawy, ale liczy, że takie produkcje nie dorównają dziełom tworzonym przez ludzi.
Guillaume Broche, reżyser Clair Obscur: Expedition 33, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i jej wpływu na branżę gier. Już teraz wielokrotnie dowiadujemy się o wprowadzaniu tej technologii wewnątrz kolejnych studiów, a teraz usłyszeliśmy, jak to może wyglądać w przyszłości.
Twórca Clair Obscur: Expedition 33 o przyszłości AI w grach
Podczas rozmowy w programie Video Game Club Guillaume Broche został zapytany o wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przy tworzeniu gier. Szef Sandfall Interactive wyjaśnił, że jego studio nie korzysta z tej technologii w procesie kreatywnym. Jak przyznał, AI może być pomocne przy niektórych zadaniach administracyjnych lub programistycznych, jednak nie powinno zastępować twórców odpowiedzialnych za artystyczną stronę produkcji.
Broche stwierdził, że tworzenie gier daje satysfakcję właśnie dzięki kreatywnemu procesowi, a generowanie gotowych elementów przez AI odbiera część tej przyjemności. Dodał również, że wielu deweloperów z niepokojem obserwuje tempo rozwoju tej technologii i zastanawia się, jak będzie wyglądała przyszłość branży.
GramTV przedstawia:
Reżyser Clair Obscur: Expedition 33 wyobraża sobie, że nadejdzie moment, w którym stworzenie całej gry za pomocą jednego polecenia stanie się technicznie możliwe. Jednocześnie wyraził nadzieję, że takie produkcje nie będą w stanie dorównać jakości gier tworzonych przez ludzi. Jak podkreślił, właśnie ta perspektywa budzi dziś największe obawy wśród twórców.
Broche odniósł się także do sytuacji swojego studia. Po sukcesie Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall Interactive znajduje się w komfortowej sytuacji finansowej, dzięki czemu zespół może rozwijać kolejne projekty zgodnie z własną wizją, bez konieczności sięgania po rozwiązania, które mogłyby ograniczać kreatywność.