Twórca Clair Obscur: Expedition 33 o AI. „Pewnego dnia stworzy grę w 5 sekund”

Guillaume Broche uważa, że rozwój sztucznej inteligencji budzi obawy, ale liczy, że takie produkcje nie dorównają dziełom tworzonym przez ludzi.

Guillaume Broche, reżyser Clair Obscur: Expedition 33, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i jej wpływu na branżę gier. Już teraz wielokrotnie dowiadujemy się o wprowadzaniu tej technologii wewnątrz kolejnych studiów, a teraz usłyszeliśmy, jak to może wyglądać w przyszłości.

Twórca Clair Obscur: Expedition 33 o przyszłości AI w grach

Podczas rozmowy w programie Video Game Club Guillaume Broche został zapytany o wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przy tworzeniu gier. Szef Sandfall Interactive wyjaśnił, że jego studio nie korzysta z tej technologii w procesie kreatywnym. Jak przyznał, AI może być pomocne przy niektórych zadaniach administracyjnych lub programistycznych, jednak nie powinno zastępować twórców odpowiedzialnych za artystyczną stronę produkcji.