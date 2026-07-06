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Twórca Clair Obscur: Expedition 33 o AI. „Pewnego dnia stworzy grę w 5 sekund”

Mikołaj Berlik
2026/07/06 14:50
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Guillaume Broche uważa, że rozwój sztucznej inteligencji budzi obawy, ale liczy, że takie produkcje nie dorównają dziełom tworzonym przez ludzi.

Guillaume Broche, reżyser Clair Obscur: Expedition 33, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i jej wpływu na branżę gier. Już teraz wielokrotnie dowiadujemy się o wprowadzaniu tej technologii wewnątrz kolejnych studiów, a teraz usłyszeliśmy, jak to może wyglądać w przyszłości.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Twórca Clair Obscur: Expedition 33 o przyszłości AI w grach

Podczas rozmowy w programie Video Game Club Guillaume Broche został zapytany o wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przy tworzeniu gier. Szef Sandfall Interactive wyjaśnił, że jego studio nie korzysta z tej technologii w procesie kreatywnym. Jak przyznał, AI może być pomocne przy niektórych zadaniach administracyjnych lub programistycznych, jednak nie powinno zastępować twórców odpowiedzialnych za artystyczną stronę produkcji.

Broche stwierdził, że tworzenie gier daje satysfakcję właśnie dzięki kreatywnemu procesowi, a generowanie gotowych elementów przez AI odbiera część tej przyjemności. Dodał również, że wielu deweloperów z niepokojem obserwuje tempo rozwoju tej technologii i zastanawia się, jak będzie wyglądała przyszłość branży.

GramTV przedstawia:

Reżyser Clair Obscur: Expedition 33 wyobraża sobie, że nadejdzie moment, w którym stworzenie całej gry za pomocą jednego polecenia stanie się technicznie możliwe. Jednocześnie wyraził nadzieję, że takie produkcje nie będą w stanie dorównać jakości gier tworzonych przez ludzi. Jak podkreślił, właśnie ta perspektywa budzi dziś największe obawy wśród twórców.

Broche odniósł się także do sytuacji swojego studia. Po sukcesie Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall Interactive znajduje się w komfortowej sytuacji finansowej, dzięki czemu zespół może rozwijać kolejne projekty zgodnie z własną wizją, bez konieczności sięgania po rozwiązania, które mogłyby ograniczać kreatywność.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/clair-obscur-expedition-33-director-thinks-devs-will-eventually-be-able-to-churn-out-a-game-in-5-seconds-with-a-prompt-but-he-hopes-theyre-not-any-good/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
sztuczna inteligencja
Xbox Series X
Xbox Series S
AI
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Clair Obscur
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:12

Nie zgodzę się do końca z tym stwierdzeniem. Czas generowania nie ma znaczenia. 

Co robi zespół pracujący nad grą? Generuje ją. Tylko zajmuje to kilka lat. Robią to powoli. Gdybyś skompresował czas i zespół by CI przygotował grę ręcznie w 5 sekund czy gra była by gorsza? 

Fakt, w trakcie dewelopmentu wiele rzeczy jest testowanych ale nikt Ci nie zabrania zbudować prototyp w 5s, przetestować przez miesiąc, zmienić, testować i tak w kółko. 

Jeżeli nie człowiek to zrobi ale AI i zrobi to tak samo jak ludzie to czy gra będzie gorsza? Nie. To nadal będzie czyjaś wizja.

Tylko zakładamy że masz projekt całej gry który przekażesz zespołowi albo AI. Jeżeli go nie masz to dostaniesz coś losowego, co akurat ludziom do głowy przyjdzie ale to w zasadzie nie będzie też działać jakbyś pracował w ten sposób z ludźmi przez 5 lat.

Co ważne to to by na początku był ludzki pomysł a na końcu ludzka odpowiedzialność. Rób za pomocą AI. Ale Ty bierzesz za to odpowiedzialność. Nadal musisz dostarczyć coś dobrego by ktoś to kupił i wrócił po więcej. 




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tel. (+48 22) 332 16 00
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