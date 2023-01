PlayStation prezentuje 23 gry na PS4 i PS5, na które warto czekać w 2023 roku

W 2023 roku miłośnicy gier wideo nie powinni narzekać na brak interesujących produkcji. Nic więc dziwnego, że Sony postanowiło przyjrzeć się nadchodzącym premierom i wybrać kilka interesujących tytułów. Na oficjalnej stronie PlayStation pojawiło się bowiem zestawienie 23 gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, na które warto czekać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Sprawdźmy więc, na jakie produkcje – zdaniem Sony – użytkownicy wspomnianych platformy powinni zwrócić w tym roku szczególną uwagę.



Na pierwszym miejscu znajdziemy Marvel’s Spider-Man 2. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja przygód Petera Parkera i Milesa Moralesa zadebiutuje na rynku jesienią 2023 roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery gry. Warto natomiast pamiętać, że produkcja Insomniac Games zmierza wyłącznie na PlayStation 5.



Na drugim miejscu na swojej liście Sony umieściło natomiast Horizon Call of the Mountain, czyli „zupełnie nową przygodę w świecie Horizon”, która będzie jednym z tytułów startowych dla PlayStation VR2. Produkcja – podobnie jak nowe gogle VR – zadebiutuje na rynku już 22 lutego, a więc za nieco ponad miesiąc.



Na ostatnim miejscu podium uplasowało się Suicide Squad: Kill the Justice League. Nadchodzące dzieło Rocksteady Studios podczas The Game Awards 2022 otrzymało nowy zwiastun, w którym potwierdzono, że w roli Batmana usłyszymy zmarłego w listopadzie ubiegłego roku Kevina Conroya. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma zadebiutować na rynku 26 maja.



W zestawieniu Sony nie zabrakło też polskiego akcentu. Japońska firma postanowiła bowiem wyróżnić The Lords of the Fallen, które zostało zapowiedziane podczas ubiegłorocznych targów Gamescom. Dokładna data premiery nowego action-RPG od CI Games wciąż nie jest jednak znana. Na ten moment wiadomo jedynie, że tytuł ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S w tym roku.

23 gry na PS4 i PS5, na które warto czekać w 2023 roku – według PlayStation:

Marvel's Spider-Man 2 – data premiery: jesień 2023 r. Horizon: Call of the Mountain – data premiery: 22 lutego 2023 r. Suicide Squad: Kill the Justice League – data premiery: 26 maja 2023 r. Hogwarts Legacy – data premiery: 10 lutego 2023 r. Resident Evil 4 Remake – data premiery: 24 marca 2023 r. Assassin's Creed Mirage – data premiery: 2023 r. Season: A letter to the future – data premiery: 31 stycznia 2023 r. Star Wars Jedi: Ocalały – data premiery: 17 marca 2023 r. Final Fantasy XVI – data premiery: 22 czerwca 2023 r. Stellar Blade – data premiery: 2023 r. Tchia – data premiery: marzec 2023 r. Wild Hearts – data premiery: 17 lutego 2023 r. Destiny 2: Lightfall – data premiery: 28 lutego 2023 r. Firewall Ultra – data premiery: 2023 r. Dead Space – data premiery: 27 stycznia 2023 r. Forspoken – data premiery: 24 stycznia 2023 r. Street Fighter 6 – data premiery: 2 czerwca 2023 r. Eternights – data premiery: marzec 2023 r. Horizon Forbidden West - Burning Shores – data premiery: 19 kwietnia 2023 r. Synduality – data premiery: 2023 r. The Lords of the Fallen – data premiery: 2023 r. Pacific Drive – data premiery: 2023 r. Alone in the Dark – data premiery: 2023 r.