Zmarł aktor Kevin Conroy – miał 66 lat. Legendarny głos Batmana

Smutna wiadomość dla miłośników uniwersum DC. Jak podaje między innymi serwis IGN, zmarł Kevin Conroy, czyli aktor głosowy, który był najbardziej znany z podkładania swojego głosu Batmanowi w Animated Series z lat 90. czy też w grach z serii Arkham. Mężczyzna odszedł w wieku 66 lat, co potwierdziła między innymi jego współpracownica, Diane Pershing, która grała Poison Ivy, a także Warner Bros. Discovery – Conroy odszedł 10 listopada po krótkiej walce z rakiem.

Nie żyje Kevin Conroy. Legendarny głos Batmana

Kevin Conroy stał się Batmanem już w 1993 roku, kiedy to użyczył swojego głosu bohaterowi w Batman: Mask of the Phantasm. Później mogliśmy usłyszeć go m.in. w The Adventures of Batman & Robin jeszcze w 1994 roku. Następnie aktor wcielał się w słynnego Bruce’a Wayne’a m.in. w Batman: Vengeance (2001), Batman: Arkham Asylum (2009), DC Universe Online (2011), Batman: Arkham City (2011), Injustice: Gods Among Us (2013), Batman: Arkham Knight (2015), Injustice 2 (2017) i ostatnio w grze MultiVersus (2022).