PlayStation Portal bije rekordy popularności. Sony nie spodziewało się aż takiego sukcesu

PlayStation Portal okazało się jednym z największych sukcesów Sony ostatnich lat. Według danych firmy, urządzenie jest obecnie najczęściej używanym sprzętem do funkcji Remote Play, wyprzedzając komputery, smartfony, a nawet konsole PS4 i PS5.

PlayStation Portal – nieoczekiwany hit Sony

Jak ujawnił Takuro Fushimi, menedżer ds. produktu w Sony, posiadacze PlayStation Portal są znacznie bardziej aktywni niż użytkownicy innych urządzeń obsługujących Remote Play. Średni czas jednej sesji wynosi około dwóch godzin, co pokazuje, że handheld traktowany jest jako pełnoprawny sprzęt do grania, a nie jedynie ciekawostka technologiczna.