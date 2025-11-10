PlayStation Portal bije rekordy popularności. Sony nie spodziewało się aż takiego sukcesu

Sony ujawniło, że PlayStation Portal jest obecnie najczęściej używanym urządzeniem do Remote Play.
PlayStation Portal okazało się jednym z największych sukcesów Sony ostatnich lat. Według danych firmy, urządzenie jest obecnie najczęściej używanym sprzętem do funkcji Remote Play, wyprzedzając komputery, smartfony, a nawet konsole PS4 i PS5.
PlayStation Portal – nieoczekiwany hit Sony
Jak ujawnił Takuro Fushimi, menedżer ds. produktu w Sony, posiadacze PlayStation Portal są znacznie bardziej aktywni niż użytkownicy innych urządzeń obsługujących Remote Play. Średni czas jednej sesji wynosi około dwóch godzin, co pokazuje, że handheld traktowany jest jako pełnoprawny sprzęt do grania, a nie jedynie ciekawostka technologiczna.
Co ciekawe, jeszcze przed premierą większość graczy podchodziła do projektu sceptycznie. W 2023 roku ponad 60% ankietowanych twierdziło, że nie planuje zakupu PS Portal. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej — ponad połowa badanych użytkowników posiada urządzenie, a wielu korzysta z niego kilka razy w tygodniu.
Sony zapowiedziało również aktualizację, która jeszcze bardziej zwiększy możliwości PlayStation Portal. Posiadacze abonamentu PlayStation Plus Premium będą mogli uruchamiać gry bez konieczności posiadania konsoli PS5, korzystając z chmury i biblioteki liczącej ponad 2800 tytułów.
Jak podkreśla Sony, PlayStation Portal ma być uzupełnieniem ekosystemu PlayStation, a nie jego zamiennikiem. Wyniki i aktywność graczy pokazują jednak, że handheld trafił w oczekiwania użytkowników i może zapoczątkować nową erę mobilnego grania w ramach marki PlayStation.
