Wielki hit za darmo na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć z odebraniem prezentu

Heavy Rain będzie można zdobyć na stronie Legion Gaming Community już o godzinie 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie liczy się zasada kto pierwszy ten lepszy, więc gracze będą mieli niewiele czasu, aby zająć dobre miejsce w kolejce, które zapewni im odbiór klucza do gry do wykorzystania na Steam. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.

Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.