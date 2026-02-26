Wielki hit za darmo na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć z odebraniem prezentu

Uwielbiany przez graczy tytuł będzie do zdobycia w nowej promocji.
Na dobre zakończenie miesiąca Lenovo rozdaje prawdziwy hit całkowicie za darmo. Tym razem na stronie Legion Gaming Community do zdobycia będzie Heavy Rain, czyli kultowy już tytuł od Quantic Dream, który na komputerach osobistych zadebiutował w 2020 roku. Już wkrótce rozpocznie się promocja, w której będziecie mogli zdobyć tę grę w prezencie.
Heavy Rain będzie można zdobyć na stronie Legion Gaming Community już o godzinie 18:00 czasu polskiego. Tradycyjnie liczy się zasada kto pierwszy ten lepszy, więc gracze będą mieli niewiele czasu, aby zająć dobre miejsce w kolejce, które zapewni im odbiór klucza do gry do wykorzystania na Steam. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.
Heavy Rain za darmo na Steam od Legion Gaming Community
Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.
Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.
Aby odebrać Heavy Rain za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.
Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.
