PlayStation Plus na marzec wycieka. W ofercie gra, która zadebiutowała rok temu

W całkiem świeży tytuł będzie można zagrać już na początku marca w ramach abonamentu Sony.

Japońska korporacja szykuje kolejną porcję gier w ramach abonamentu PlayStation Plus. Do sieci trafiły pierwsze informacje o produkcji, która ma otworzyć ofertę PS Plus Essential w marcu. Choć na pełne ogłoszenie poczekamy do najbliższej środy, to już teraz poznaliśmy pierwszą z gier. PlayStation Plus – wyciekła pierwsza gra z marcowej oferty Niezawodny serwis Dealabs ujawnił informacje o pierwszej grze, która ma zasilić marcową ofertę PlayStation Plus. Według dostępnych doniesień będzie to PGA Tour 2K25. Produkcja ma być dostępna dla wszystkich poziomów subskrypcji, czyli Essential, Extra oraz Premium, od 3 marca do 7 kwietnia 2026 roku.

PGA Tour 2K25 zadebiutowało pod koniec lutego 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych. Rok później gra trafiła także na konsolę Nintendo Switch 2. Najnowsza odsłona serii została przygotowana wyłącznie z myślą o obecnej generacji sprzętu, co pozwoliło twórcom znacząco poprawić oprawę wizualną. Gracze otrzymali bardziej szczegółowe pola golfowe, ulepszone oświetlenie oraz wyraźnie nowocześniejszą prezentację. Recenzenci zwracali jednak uwagę, że mimo solidnego postępu technologicznego zakres zmian w rozgrywce nie był rewolucyjny. Zawartość i nowości oceniano jako raczej zachowawcze względem PGA Tour 2K23. Warto przypomnieć, że poprzednia część serii była już dostępna w PlayStation Plus w sierpniu 2023 roku, dlatego wybór nowszej odsłony nie jest dużym zaskoczeniem.

Na ten moment pozostałe gry z marcowej oferty PS Plus pozostają tajemnicą. Oficjalna prezentacja pełnej listy powinna nastąpić 25 lutego o godzinie 17:30 czasu polskiego. Wtedy przekonamy się, czy marcowa selekcja utrzyma sportowy akcent, czy Sony postawi na bardziej zróżnicowany zestaw produkcji. Przypomnijmy, że luty okazał się wyjątkowo hojny dla subskrybentów usługi. Sony udostępniło aż cztery produkcje. Osoby, które jeszcze nie dodały lutowych gier, czyli Undisputed, Subnautica Below Zero, Ultros oraz Ace Combat 7 Skies Unknown, mają czas tylko do 3 marca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.