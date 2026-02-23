Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus na marzec wycieka. W ofercie gra, która zadebiutowała rok temu

Radosław Krajewski
2026/02/23 17:25
0
0

W całkiem świeży tytuł będzie można zagrać już na początku marca w ramach abonamentu Sony.

Japońska korporacja szykuje kolejną porcję gier w ramach abonamentu PlayStation Plus. Do sieci trafiły pierwsze informacje o produkcji, która ma otworzyć ofertę PS Plus Essential w marcu. Choć na pełne ogłoszenie poczekamy do najbliższej środy, to już teraz poznaliśmy pierwszą z gier.

PlayStation Plus
PlayStation Plus

PlayStation Plus – wyciekła pierwsza gra z marcowej oferty

Niezawodny serwis Dealabs ujawnił informacje o pierwszej grze, która ma zasilić marcową ofertę PlayStation Plus. Według dostępnych doniesień będzie to PGA Tour 2K25. Produkcja ma być dostępna dla wszystkich poziomów subskrypcji, czyli Essential, Extra oraz Premium, od 3 marca do 7 kwietnia 2026 roku.

PGA Tour 2K25 zadebiutowało pod koniec lutego 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych. Rok później gra trafiła także na konsolę Nintendo Switch 2. Najnowsza odsłona serii została przygotowana wyłącznie z myślą o obecnej generacji sprzętu, co pozwoliło twórcom znacząco poprawić oprawę wizualną. Gracze otrzymali bardziej szczegółowe pola golfowe, ulepszone oświetlenie oraz wyraźnie nowocześniejszą prezentację.

Recenzenci zwracali jednak uwagę, że mimo solidnego postępu technologicznego zakres zmian w rozgrywce nie był rewolucyjny. Zawartość i nowości oceniano jako raczej zachowawcze względem PGA Tour 2K23. Warto przypomnieć, że poprzednia część serii była już dostępna w PlayStation Plus w sierpniu 2023 roku, dlatego wybór nowszej odsłony nie jest dużym zaskoczeniem.

GramTV przedstawia:

Na ten moment pozostałe gry z marcowej oferty PS Plus pozostają tajemnicą. Oficjalna prezentacja pełnej listy powinna nastąpić 25 lutego o godzinie 17:30 czasu polskiego. Wtedy przekonamy się, czy marcowa selekcja utrzyma sportowy akcent, czy Sony postawi na bardziej zróżnicowany zestaw produkcji.

Przypomnijmy, że luty okazał się wyjątkowo hojny dla subskrybentów usługi. Sony udostępniło aż cztery produkcje. Osoby, które jeszcze nie dodały lutowych gier, czyli Undisputed, Subnautica Below Zero, Ultros oraz Ace Combat 7 Skies Unknown, mają czas tylko do 3 marca.

Źródło:https://www.dealabs.com/magazine/ps-plus-essential-voici-le-titre-phare-des-jeux-mensuels-de-mars-2026-61068

Tagi:

News
Sony
2K Games
PlayStation
PlayStation Plus
oferta
2K Sports
Sony Interactive Entertainment
abonament
wyciek
gra sportowa
PlayStation 5
PS5
usługa
HB Studios
golf
subskrypcja
PGA Tour 2K25
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112