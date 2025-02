PlayStation Plus na marzec oficjalnie. Sony przedstawiło zaskakującą ofertę

Na oficjalnym blogu PlayStation ukazały się właśnie informacje związane z marcową ofertą PlayStation Plus. Sony przygotowało trzy tytuły, które będą dostępne dla abonentów usługi już od 4 marca 2025 roku. Wśród nich znajduje się Dragon Age: The Veilguard, które nie zaliczyło udanego startu w ubiegłym roku.

W marcowej ofercie PlayStation Plus znajdziemy zatem Dragon Age: The Veilguard, czyli grę RPG od BioWare, która – zgodnie z niedawno przekazanymi przez Electronic Arts informacjami – przyniosła rozczarowujące wyniki. Poza tym do usługi trafi Son Colors: Ultimate, zręcznościowa gra platformowa oraz Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – kompilacja trzynastu klasycznych gier Konami z żółwiami ninja w rolach głównych.

PlayStation Plus – marzec 2025

Dragon Age: The Veilguard (PS5)

(PS5) Sonic Colors: Ultimate (PS4)

(PS4) Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5)

Wszystkie gry będą dostępne do pobrania od 4 marca. PlayStation Plus przypomina również o ostatniej szansie na pobranie gier z lutego: Payday 3, High on Life i Pac-Man World Re-Pac będą dostępne tylko do 3 marca.