PlayStation Plus na luty wycieka. Gra sprzed półtora roku trafi do oferty

Produkcja zaliczy szybki debiut w abonamencie Sony.

Subskrybenci PlayStation Plus już w tym tygodniu poznają gry, które tafią do lutowej oferty Essential. Po dosyć spokojnym styczniu, tym razem Sony postawi na ekscytujący tytuł, który miał swoją premierę w październiku 2024 roku. Nie jest to jednak gra, która trafi w gusta wszystkich użytkowników. PlayStation Plus – pierwsza gra z lutowej oferty wyciekła Z informacji od niezawodnego serwisu Dealabs wynika, że główną atrakcją lutowej oferty PS Plus Essential będzie Undisputed. Gra będzie dostępna do pobrania od 3 lutego do 3 marca 2026 roku dla wszystkich użytkowników PlayStation Plus, niezależnie od wybranego wariantu subskrypcji.

Undisputed to bokserska produkcja studia Steel City Interactive, wydana przez Deep Silver. Tytuł zadebiutował w październiku 2024 roku na PS5, Xbox Series X/S oraz PC i od początku był zapowiadany jako powrót do bardziej realistycznej symulacji walk w ringu. Twórcy otwarcie nawiązywali do klimatu znanego z Fight Night Champion, czyli gry, która do dziś uchodzi za punkt odniesienia dla tego gatunku.

Odbiór Undisputed okazał się jednak daleki od entuzjastycznego. Zarówno recenzenci, jak i gracze zwracali uwagę na nierówne wykonanie oraz problemy z realizmem rozgrywki, co przełożyło się na mieszane oceny w serwisach agregujących recenzje oraz w sklepie PlayStation Store. Na Metacritic produkcja może pochwalić się średnią oceną 70/100 z 24 recenzji. Obecnie nie wiadomo, jakie inne gry dołączą do Undisputed w lutowej ofercie PlayStation Plus. Oficjalna zapowiedź pełnej listy pojawi się w środę, 28 stycznia o godzinie 17:30 czasu polskiego. Subskrybenci wciąż mogą przypisać do konta styczniowe tytuły, wśród których znalazły się między innymi Need for Speed: Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed oraz Core Keeper.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.