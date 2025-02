PlayStation Plus na luty już dostępne. Oferta Sony nie zachwyca

Subskrybenci PS Plus mogą już dodawać do swoich bibliotek kolejne tytuły.

Pod koniec stycznia poznaliśmy rozczarowującą ofertę PlayStation Plus na luty . Sony zaprezentowało między innymi Payday 3, które nie zaliczyło udanej premiery . To jednak nie wszystkie gry, które są już dostępne dla abonentów usługi.

O Payday 3 możecie przeczytać więcej tutaj: Payday 3 – wracamy do napadów po dłuższej przerwie. Czy warto?. Poza wspomnianą produkcją do dyspozycji subskrybentów zostały oddane jeszcze dwa inne tytuły. Mowa o High on Life, a także Pac-Man World Re-Pac.

PlayStation Plus – oferta na luty 2025