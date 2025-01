PlayStation Plus na luty oficjalnie. Sony przedstawiło rozczarowującą ofertę

Na szczęście w przyszłym miesiącu w ręce abonentów Sony trafi nie tylko PayDay 3. Subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają bowiem również dostęp do High On Life, czyli pierwszoosobowej strzelanki, która powinna przypaść do gustu przede wszystkim fanom serialu Rick & Morty. Pełną ofertę PlayStation Plus na luty 2025 znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na luty 2025

High On Life (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Pac-Man World Re-Pac (PS4/PS5)

(PS4/PS5) PayDay 3 (PS5)

Na koniec warto przypomnieć, że lutowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 4 lutego 2025 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach styczniowej oferty PlayStation Plus.