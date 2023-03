PlayStation Plus na kwiecień. Hit od Sony i premierowy tytuł w ofercie

Sony zaprezentowało oficjalną listę gier, które pojawią się w PlayStation Plus w kwietniu. Już w najbliższy wtorek subskrybenci usługi będą mogli odebrać kolejne gry w ramach abonamentu. Tym razem japońska firma przygotowała wcześniej ogłoszone Meet Your Maker, które debiutuje od razu w PS Plus. Dwoma kolejnymi grami to konsolowy exclusive Sackboy: A Big Adventure, a listę zamyka przygodowa gra akcji z elementami RPG, Tails of Iron.

PlayStation Plus - kwiecień 2023