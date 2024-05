PlayStation Plus Extra i Premium zostanie wzbogacone w maju o dwie gry Ubisoftu

Kilka dni temu ujawniono ofertę PlayStation Plus na maj 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami abonenci japońskiej firmy już dziś będą mogli pobrać trzy produkcje, a także jeden dodatek. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować subskrybentów usługi Sony. Producent konsol PlayStation zdradził bowiem tytuły pierwszych gier, które już w tym miesiącu wzbogacą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium.

PlayStation Plus Extra i Premium z nowymi grami od Ubisoftu. Ujawniono pierwsze tytuły z oferty na maj 2024

Jak informuje serwis PlayStation LifeStyle, w maju 2024 roku do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium trafi m.in. The Settlers: New Allies, czyli najnowsza odsłona kultowej serii gier strategicznych Wspomniana produkcja zasili katalog Ubisoft+ Classics, który dostępny jest również dla abonentów usługi Sony. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: The Settlers: New Allies – recenzja. Ile dałbym, by zapomnieć cię…