The Settlers: New Allies - recenzja. Ile dałbym bym zapomnieć cię…

W ostatnich latach marka The Settlers nie ma łatwego życia i nie wynika to bynajmniej z tego, że strategie umierają, bo tak naprawdę za sprawą licznych tytułów można powiedzieć, że przeżywają one drugą młodość. Problem leży zupełnie gdzie indziej - w podejściu Ubisoftu do swojej marki, bowiem w 2014 roku ogłoszono prace nad The Settlers: Kingdoms of Anteria, czyli kolejną odsłoną cyklu, która nie przypadła do gustu fanom serii na tyle, że francuski gigant zmienił tytuł gry na Champions of Anteria. Jak nietrudno się domyślić, nie pomogło to jej w odniesieniu sukcesu.

The Settlers: New Allies nie jest ani grą mobilną, ani free-to-play. Chociaż uruchamiając główne menu po raz pierwszy nietrudno odnieść wrażenie, że Ubisoft nie dość, że udostępnił recenzowaną pozycję w cenie 249,90 złotych, to śmiał jeszcze zaimplementować w niej mikropłatności. Fakt, że opcjonalne, fakt że pozwalające wyłącznie na zakup kosmetycznych dodatków, ale jednak. Poza tym wspomniane menu również nie ma prawa się podobać, wszak ewidentnie budzi skojarzenia właśnie z tytułami adresowanymi do posiadaczy smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS i Android. The Settlers: New Allies to jednak gra powstała wyłącznie z myślą o komputerach osobistych i konsolach Xbox One, PlayStation 4 i Switch.

Ubisoft nie złożył jednak broni, ogłaszając nowych Settlersów, którzy niedawno - po licznych opóźnieniach wynikających między innymi z tego, że najzwyczajniej w świecie fani nie byli zadowoleni z jakości produktu (opinie powstały na bazie testów przedpremierowych) - trafili do sprzedaży. Dziwi fakt, że ostatecznie francuska ekipa postanowiła oddać do naszej dyspozycji The Settlers: New Allies, anulując nie tak dawno sporą liczbę tytułów. Po kilkunastu godzinach spędzonych z recenzowanym produktem muszę przyznać, że on również powinien zostać anulowany. Ewentualnie wydawca mógłby pomyśleć o innej nazwie (albo i nie, przecież tę historię już przerabialiśmy), choć w tym wypadku ogromne zastrzeżenia budzi także model dystrybucyjny.

Być może to, o czym przeczytacie za chwilę, wynika z prostej przyczyny - The Settlers to marka nieobecna na rynku elektronicznej rozrywki przez dłuższy czas. Branża się zmieniła, gracze również, więc Ubisoft chciał zrobić wszystko, by dostosować mechanikę rozgrywki i poziom trudności do potencjalnie nowej grupy docelowej. Tyle tylko, że w takim wypadku absolutnie powinien stworzyć inną produkcję - na nowych, pełnoprawnych Settlersów i tak czekała masa ludzi, którzy wychowali się na klasycznych odsłonach cyklu. Dlaczego więc w The Allies gameplay wygląda tak, a nie inaczej?

Myślisz o Osadnikach, mówisz…

Strategia ekonomiczna! The Settlers to seria, która charakteryzuje się tym, że zdecydowana większość rozgrywki skupia się właśnie na wydobywaniu surowców i stawianiu nowych budynków, tworzeniu szlaków handlowych, zarządzaniu naszymi podopiecznymi. Początkowo wydaje się to niezbyt skomplikowane, z czasem jednak okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę złożonym tytułem. Ale nie w The Allies, gdzie wszystko zostało do bólu uproszczone, tak żeby przypadkiem nikt się w tym wszystkim nie pogubił. Nie ma chociażby mowy o możliwości kolejkowania budynków, musimy stawiać je pojedynczo, gdy będziemy dysponować odpowiednią liczbą surowców. Drogi musimy budować, ale nie pełnią one aż tak istotnej roli, jak wcześniej. Poza tym nie wszystkie jednostki poruszają się po wyznaczonych trasach. A jedzenie? Owszem, ma znaczenie, bo wpływa na to, jak szybko pracują nasi ludzie i w zasadzie tyle. Przykłady rozwiązań, które sprawiają, że to już nie to, co było kiedyś, można mnożyć jeszcze długo…

I tu dochodzimy do clue programu, a konkretniej do tego, że z jakiegoś powodu Ubisoft postanowił odwrócić proporcje i The Settlers: New Allies ciężko nazwać strategią ekonomiczną. Klikania tu sporo, ale myślenia niewiele. Zwłaszcza, że opracowywanie jakichkolwiek taktyk nie ma racji bytu, stawianie budynków czasem bywa bezsensowne (koło tartaku nie ma drewna? chcesz przenieść budynek? no niestety, nie ma takiej możliwości), a najważniejsza jest… jatka. Tak, tak, w nowych Settlersach chodzi głównie o to, by zrównać z ziemią jednostki przeciwnika. Może więc tutaj da się prowadzić naszych podopiecznych w jakimś szyku? Otóż nie tym razem. Powiedzmy sobie wprost: w The Settlers: New Allies najlepsza taktyka to “w kupie siła”.