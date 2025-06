PS Plus Extra i Premium straci w lipcu kilka świetnych gier. Polski hit na liście

Dzisiaj w PlayStation Plus Extra i Premium pojawiły się nowe gry . W sieci pojawiła się tymczasem lista tytułów, które już w przyszłym miesiącu opuszczą usługę producenta konsol PlayStation. Okazuje się, że w lipcu abonenci firmy Sony stracą dostęp do kilku naprawdę świetnych produkcji.

Jak zauważa redakcja Push Square , już w przyszłym miesiącu z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium zniknie co najmniej 6 gier. Niestety na liście produkcji zaplanowanych do usunięcia z usługi Sony znalazło się m.in. Dying Light 2: Stay Human . Jeśli więc jesteście klientami japońskiej firmy i zamierzaliście zapoznać się z produkcją Techlandu, to lepiej się pospieszcie.

To jednak nie koniec złych informacji dla abonentów usługi producenta konsol PlayStation. Okazuje się bowiem, że już niedługo subskrybenci japońskiej firmy stracą również dostęp do m.in. takich tytułów jak Remnant II czy Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium (lipiec 2025):

Dying Light 2 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Remnant II (PS5)

(PS5) Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Job Simulator (PSVR2)

(PSVR2) Vampire: The Masquerade - Swansong (PS4/PS5)

Na koniec warto dodać, że wymienione wyżej gry opuszczą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium już 15 lipca 2025 roku, a więc za niecały miesiąc. Niewykluczone, że przedstawiona lista jeszcze się wydłuży. Jeśli tak się stanie, to z pewnością Was o tym poinformujemy.