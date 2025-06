PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec już dostępne. Nowa gra Remedy i nie tylko

Abonenci usługi mogą już cieszyć się produkcjami udostępnionymi w ramach PlayStation Plus Extra i Premium.

Kilka dni temu poznaliśmy pełną listę gier, które wzbogaciły w tym miesiącu bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium . Czerwiec 2025 przyniósł kilka ciekawych tytułów, które trafiły już w ręce abonentów usługi. Wśród udostępnionych produkcji znajduje się między innymi nowa gra Remedy.

PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec 2025 to przede wszystkim FBC: Firebreak . Kooperacyjny FPS stanowi spin-off gry Control. „Gdy wieloletnie oblężenie jej siedziby osiąga punkt kulminacyjny, tylko Firebreak — najbardziej wszechstronna jednostka Biura — ma sprzęt i odwagę, aby stawić czoła najdziwniejszym kryzysom w budynku, przywrócić porządek i wydostać się z otchłani”, czytamy w opisie produkcji.

Poza tym w ręce abonentów usługi trafiły dziś gry takie jak Battlefield 2042, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 czy Train Sim World 5.

PlayStation Plus Extra – czerwiec 2025

PlayStation Plus Premium – czerwiec 2025