PlayStation Plus Extra i Premium na listopad oficjalnie. Głośne hity w ofercie Sony

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 17:55
Poznaliśmy listopadową ofertę PlayStation Plus Extra i Premium.

Sony ujawniło już tytuły, które trafią do listopadowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium. Abonenci usługi mogą liczyć na głośne hity, w tym Grand Theft Auto 5, Pacific Drive czy Still Wakes the Deep. Produkcje trafią w ręce subskrybentów już 18 listopada 2025 roku.

PlayStation Plus Extra i Premium – listopad 2025
Gracze korzystający z subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium mogą szykować się na intensywny miesiąc, ponieważ 18 listopada do katalogu dołączy dziewięć nowych, zróżnicowanych tytułów, na czele z kultowym Grand Theft Auto 5. Do katalogu trafią też wyjątkowe, mniejsze produkcje. Jedną z nich jest Pacific Drive, pierwszoosobowa gra typu survival. Fani horroru również znajdą coś dla siebie dzięki Still Wakes the Deep.

Dla subskrybentów poziomu Premium przygotowano natomiast Tomb Raider: Anniversary.

PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na listopad 2025

  • Grand Theft Auto 5 (PS5, PS4)
  • Pacific Drive (PS5)
  • Still Wakes the Deep (PS5)
  • Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4)
  • Thank Goodness You’re Here! (PS5, PS4)
  • The Talos Principle 2 (PS5)
  • Monster Jam Showdown (PS5, PS4)
  • MotoGP 25 (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium – oferta na listopad 2025

  • Tomb Raider: Anniversary (PS5, PS4)

Gry będą dostępne w ofercie od 18 listopada 2025 roku.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/11/12/playstation-plus-game-catalog-for-november-grand-theft-auto-v-pacific-drive-still-wakes-the-deep-and-more/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

