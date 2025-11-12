PlayStation Plus Extra i Premium na listopad oficjalnie. Głośne hity w ofercie Sony

Sony ujawniło już tytuły, które trafią do listopadowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium. Abonenci usługi mogą liczyć na głośne hity, w tym Grand Theft Auto 5, Pacific Drive czy Still Wakes the Deep. Produkcje trafią w ręce subskrybentów już 18 listopada 2025 roku.

PlayStation Plus Extra i Premium – listopad 2025

Gracze korzystający z subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium mogą szykować się na intensywny miesiąc, ponieważ 18 listopada do katalogu dołączy dziewięć nowych, zróżnicowanych tytułów, na czele z kultowym Grand Theft Auto 5. Do katalogu trafią też wyjątkowe, mniejsze produkcje. Jedną z nich jest Pacific Drive, pierwszoosobowa gra typu survival. Fani horroru również znajdą coś dla siebie dzięki Still Wakes the Deep.